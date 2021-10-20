Суд обязал Львовский горсовет передать останки агента НКВД Кузнецова в РоSSию

Это решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

Суд обязал Львовский горсовет передать останки агента НКВД Кузнецова в РоSSию
Фото: expres.ua

Кассационный административный суд Верховного суда Украины обязал исполком Львовского горсовета отдать останки агента НКВД Николая Кузнецова его родственникам в РоSSию.

Как сообщает Zaxid.net, ранее львовская мэрия неоднократно отказывалась провести эксгумацию и передать останки советского агента его родственникам в Екатеринбурге. Племянница советского агента НКВД Маргарита Брюханова подала на городской совет Львова в суд.

27 октября Львовский окружной админсуд обязал горсовет повторно рассмотреть решение о перезахоронении останков Николая Кузнецова и это решение мэрия не смогла обжаловать в апелляции. После этого Маргарита Брюханова обратилась в Верховный суд с просьбой обязать ЛГС позволить перезахоронения ее дяди.

Кассационный админсуд подтвердил, что Маргарита Брюханова собрала все документы, необходимые для перезахоронения родственника, а СБУ или Минкульт, к которым обращался городской совет, не имеют полномочий разрешать или запрещать перезахоронения. Поэтому 15 сентября судья Кассационного админсуда Михаил Смокович обязал исполнительный комитет Львовского городского совета разрешить перезахоронение останков Николая Кузнецова с Холма Славы во Львове на Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге.

Это решение является окончательным и не подлежит обжалованию. В пятницу, 22 октября, исполком Львовского горсовета в очередной раз будет рассматривать решение о перезахоронении Николая Кузнецова по требованию суда.

Напомним, просьба передать останки агента НКВД Николая Кузнецова поступила от губернатора Свердловской области РФ в мае 2018 года. Родственники Кузнецова хотят перезахоронить его в Екатеринбурге.

В феврале 2020 года Исполнительный комитет Львовского городского совета не согласился передать останки Николая Кузнецова его родственникам в РоSSию. Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что останки Кузнецова можно обменять на пленных украинцев.

Николай Кузнецов, советский диверсант-разведчик, погиб в марте 1944 года во Львовской области во время боя с УПА. В годы Второй мировой войны Кузнецов действовал под прикрытием на территории Украины. Советский агент провоцировал карательные акции немцев против украинского подполья и гражданского населения. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Эксгумацию останков, которые могли принадлежать диверсанту, провели в 1959 году. Подтверждение, что они принадлежат Кузнецову, предоставил советский академик Герасимов. Прах Кузнецова в 1960 году похоронили на Холме Славы во Львове.

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