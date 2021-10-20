НАТО укрепляет свои возможности в ответ на агрессивные действия РоSSии, но оставляет дверь открытой для диалога, - Госдеп США

Политика Альянса в отношении РФ остается неизменной.

НАТО укрепляет свои возможности в ответ на агрессивные действия РоSSии, но оставляет дверь открытой для диалога, - Госдеп США
Фото: 24smi.org

В Государственном департаменте США прокомментировали решение роSSийских властей приостановить работу представительства при НАТО и закрыть информационное бюро НАТО в Бельгии, а также офис военной миссии связи НАТО в Москве.

Об этом сообщает "Голос Америки.

Отвечая на вопросы журналистов, спикер Госдепартамента Нед Прайс отметил, что политика НАТО в отношении РоSSии остается неизменной.

"НАТО укрепляет свои возможности сдерживания и защиты в ответ на агрессивные действия РоSSии, но, в то же время, оставляет дверь открытой для конструктивного диалога", - сказал он.

Напомним, РоSSия решила закрыть представительство при НАТО ответ на высылку восьми роSSийских дипломатов из Брюсселя, которые, как утверждают в руководстве альянса, оказались офицерами роSSийской разведки.

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