НАТО укрепляет свои возможности в ответ на агрессивные действия РоSSии, но оставляет дверь открытой для диалога, - Госдеп США

В Государственном департаменте США прокомментировали решение роSSийских властей приостановить работу представительства при НАТО и закрыть информационное бюро НАТО в Бельгии, а также офис военной миссии связи НАТО в Москве.

Об этом сообщает "Голос Америки.

Отвечая на вопросы журналистов, спикер Госдепартамента Нед Прайс отметил, что политика НАТО в отношении РоSSии остается неизменной.

"НАТО укрепляет свои возможности сдерживания и защиты в ответ на агрессивные действия РоSSии, но, в то же время, оставляет дверь открытой для конструктивного диалога", - сказал он.

Напомним, РоSSия решила закрыть представительство при НАТО ответ на высылку восьми роSSийских дипломатов из Брюсселя, которые, как утверждают в руководстве альянса, оказались офицерами роSSийской разведки.