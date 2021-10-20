СБУ обнародовала записи переговоров уличенных во взяточничестве депутата и чиновников Полтавского горсовета
Депутата арестовали под залог, который внесли почти сразу.
Служба безопасности Украины опубликовала доказательства взяточничества депутата и должностных лиц Полтавского горсовета. Они организовали "схему" для выдачи разрешительных документов на незаконное строительство.
Среди прочего, на записях видно как:
- депутат объясняет, что по его указаниям создаются искусственные препятствия для местных предпринимателей;
- депутат дает указания чиновникам ускорить выдачу разрешительных документов;
- депутат описывает механизм, как ему передать взятку;
- посредник звонит депутату и сообщает о полученной взятке.
Пресс-центр СБУ сообщает, что должностному лицу и депутату Полтавского городского совета объявлены подозрения по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
Депутату избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 681 тыс. грн. Залог за него внесли почти сразу, поэтому сейчас он находится на свободе.
СБУ разоблачила злоумышленников в начале сентября. Они пытались организовать коррупционный механизм при выдаче разрешительных документов на строительство и благоустройство. В случае отказа платить местным предпринимателям угрожали созданием препятствий.
По данным следствия, стоимость таких разрешительных документов для одного из местных предпринимателей злоумышленники оценили в 5 тыс. долларов США.