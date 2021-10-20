В "красную" карантинную зону перевели Сумскую область

Самые строгие ограничения из-за коронавируса в области вступят в силу 23 октября.

В "красную" карантинную зону перевели Сумскую область
Фото: news.dtkt.ua

Сумская область с субботы, 23 октября, переходит в "красную" карантинную зону.

Такое решение сегодня приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 23 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области и применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов в своем телеграмм-канале.

Ранее сегодня премьер Денис Шмыгаль заявил, что "красная" зона может увеличиться, но полного локдауна во всей стране не будет.

Сейчас в "красной" зоне находятся пять областей: Херсонская, Запорожская, Одесская, Донецка и Днепропетровска.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что Киев на пороге "красной" зоны и призвал выбирать вакцинацию, а не изоляцию.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
США осудили роSSийскую перепись населения в КрымуСША осудили роSSийскую перепись населения в Крыму
Правовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельностиПравовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельности
США с 8 ноября разрешат въезд всем вакцинированным иностранцам
Полиция Норвегии предварительно назвала терактом нападение мужчины с луком и стреламиПолиция Норвегии предварительно назвала терактом нападение мужчины с луком и стрелами
ЕСПЧ установил нарушение Украиной прав люстрированного судьи Верховного Суда СамсинаЕСПЧ установил нарушение Украиной прав люстрированного судьи Верховного Суда Самсина
Блок рекламы


Похожие новости
Тернопольская область перешла в "желтую" карантинную зону, - МинздравТернопольская область перешла в "желтую" карантинную зону, - Минздрав
С понедельника в "красную" карантинную зону перейдут еще четыре областиС понедельника в "красную" карантинную зону перейдут еще четыре области
Закарпатская область объявила чрезвычайную ситуацию из-за цены на газЗакарпатская область объявила чрезвычайную ситуацию из-за цены на газ
Садовый назвал неизбежной "красную" зону во ЛьвовеСадовый назвал неизбежной "красную" зону во Львове
Генконсул Германии в Донецке посетила зону ООСГенконсул Германии в Донецке посетила зону ООС
РоSSия направила свои самолеты в зону, в которой ВСУ отрабатывали зенитные стрельбыРоSSия направила свои самолеты в зону, в которой ВСУ отрабатывали зенитные стрельбы
Госкомиссия решила перевести Украину в «желтую» зону с 23 сентябряГоскомиссия решила перевести Украину в «желтую» зону с 23 сентября
Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 декабря. Планирует ввести «желтую зону»Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 декабря. Планирует ввести «желтую зону»
Украина перейдет в "желтую" зону с 22 сентябряУкраина перейдет в "желтую" зону с 22 сентября
Вопрос о переходе Украины в "желтую" зону рассмотрят на следующей неделе, - ЛяшкоВопрос о переходе Украины в "желтую" зону рассмотрят на следующей неделе, - Ляшко
Последние новости
Подгружаем последние новости