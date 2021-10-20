В "красную" карантинную зону перевели Сумскую область

Самые строгие ограничения из-за коронавируса в области вступят в силу 23 октября.

Сумская область с субботы, 23 октября, переходит в "красную" карантинную зону.

Такое решение сегодня приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 23 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области и применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов в своем телеграмм-канале.

Ранее сегодня премьер Денис Шмыгаль заявил, что "красная" зона может увеличиться, но полного локдауна во всей стране не будет.

Сейчас в "красной" зоне находятся пять областей: Херсонская, Запорожская, Одесская, Донецка и Днепропетровска.