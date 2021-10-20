В Грузии задержали четвертого подозреваемого в оказании помощи Саакашвили в пересечении границы

32-летнему мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Полиция Грузии задержала еще одного гражданина, который помогал бывшему президенту Михаилу Саакашвили пересечь границу.

Пресс-служба грузинского МВД сообщает, что в рамках уголовного дела о незаконном пересечении границы Саакашвили арестованы уже три человека.

В заявлении ведомства говорится, что гражданин Грузии Г. Ц., 1989 года рождения, задержан в пределах расследуемого уголовного производства о незаконном переходе грузинской границы Саакашвили по статье "Укрывательство преступлений".

Задержанному грозит до четырех лет лишения свободы.

В начале октября прокуратура Грузии предъявила обвинения владельцу квартиры в Тбилиси, где скрывался экс-президент Михаил Саакашвили.

Саакашвили задержали в Тбилиси в пятницу, 1 октября, после того, как бывший президент Грузии приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Грузинские правоохранители задержали политика и доставили в изолятор. МВД Грузии возбудило против Саакашвили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

В знак протеста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку, которую держит уже 20-й день.

Вчера консилиум врачей рекомендовал госпитализировать политика, поскольку состояние здоровья Саакашвили ухудшается.