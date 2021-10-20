В Грузии задержали четвертого подозреваемого в оказании помощи Саакашвили в пересечении границы

32-летнему мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

В Грузии задержали четвертого подозреваемого в оказании помощи Саакашвили в пересечении границы
Фото: скрин видео

Полиция Грузии задержала еще одного гражданина, который помогал бывшему президенту Михаилу Саакашвили пересечь границу.

Пресс-служба грузинского МВД сообщает, что в рамках уголовного дела о незаконном пересечении границы Саакашвили арестованы уже три человека.

В заявлении ведомства говорится, что гражданин Грузии Г. Ц., 1989 года рождения, задержан в пределах расследуемого уголовного производства о незаконном переходе грузинской границы Саакашвили по статье "Укрывательство преступлений".

Задержанному грозит до четырех лет лишения свободы.

В начале октября прокуратура Грузии предъявила обвинения владельцу квартиры в Тбилиси, где скрывался экс-президент Михаил Саакашвили.

Саакашвили задержали в Тбилиси в пятницу, 1 октября, после того, как бывший президент Грузии приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Грузинские правоохранители задержали политика и доставили в изолятор. МВД Грузии возбудило против Саакашвили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

В знак протеста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку, которую держит уже 20-й день.

Вчера консилиум врачей рекомендовал госпитализировать политика, поскольку состояние здоровья Саакашвили ухудшается.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
США осудили роSSийскую перепись населения в КрымуСША осудили роSSийскую перепись населения в Крыму
Правовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельностиПравовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельности
США с 8 ноября разрешат въезд всем вакцинированным иностранцам
Полиция Норвегии предварительно назвала терактом нападение мужчины с луком и стреламиПолиция Норвегии предварительно назвала терактом нападение мужчины с луком и стрелами
ЕСПЧ установил нарушение Украиной прав люстрированного судьи Верховного Суда СамсинаЕСПЧ установил нарушение Украиной прав люстрированного судьи Верховного Суда Самсина
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин повторно уволил бывшего замглавы ГСЧС, которого в 2015-м задержали на заседании правительстваКабмин повторно уволил бывшего замглавы ГСЧС, которого в 2015-м задержали на заседании правительства
Арест Саакашвили в Грузии: консилиум врачей рекомендовал госпитализировать политикаАрест Саакашвили в Грузии: консилиум врачей рекомендовал госпитализировать политика
В НАТО предупреждают, что РоSSия угрожает стабильности Грузии, Молдовы и УкраиныВ НАТО предупреждают, что РоSSия угрожает стабильности Грузии, Молдовы и Украины
Украина получила от США вторую партию помощи для нужд ВСУУкраина получила от США вторую партию помощи для нужд ВСУ
Врач заявил об ухудшении состояния арестованного в Грузии Саакашвили, но "срочное медицинское вмешательство пока не требуется"
Арахамия в поддержку Саакашвили: "Ждем вас дома"Арахамия в поддержку Саакашвили: "Ждем вас дома"
В центре Тбилиси в поддержку Саакашвили собрался многотысячный митингВ центре Тбилиси в поддержку Саакашвили собрался многотысячный митинг
Ясько: Саакашвили голодает 13-й день, состояние у него - плохоеЯсько: Саакашвили голодает 13-й день, состояние у него - плохое
СБУ сообщила о подозрении роSSийскому боевику "ЛНР", которого задержали на линии разграниченияСБУ сообщила о подозрении роSSийскому боевику "ЛНР", которого задержали на линии разграничения
В Польше задержали двух украинцев, которые помогали нелегалам в пересечении границы с БеларусьюВ Польше задержали двух украинцев, которые помогали нелегалам в пересечении границы с Беларусью
Последние новости
Подгружаем последние новости