Шмыгаль: "красная" зона может увеличиться, но полного локдауна во всей стране не будет

Премьер призвал людей не ждать "красных" зон и вакцинироваться.

Шмыгаль: "красная" зона может увеличиться, но полного локдауна во всей стране не будет
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что нынешняя ситуация с COVID-19 в Украине является крупнейшим вызовом для государства за все время пандемии. Пять областей уже вошли в "красный" уровень эпидемической опасности, и еще несколько могут сделать это в ближайшие дни.

"Есть сверхвысокое количество тяжелых случаев и госпитализаций. Пять областей перешли в «красную» зону эпидемической опасности. Еще несколько регионов могут попасть в эту зону в ближайшие дни", - заявил он на заседании правительства в среду, 20 октября.

В то же время он подчеркнул, что правительство не планирует вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику.

Премьер добавил, что государство постоянно подключает новые больницы для борьбы с COVID-19, но эта работа будет бесполезной, если люди не будут вакцинироваться.

"94,2% госпитализированных с COVID-19 за неделю были не вакцинированы. Эти цифры говорят сами за себя. Вакцинация спасает жизни", - сказал он.

Премьер отметил, что в областях с "красным" уровнем эпидемической опасности наблюдается рекордное количество желающих вакцинироваться. "Призываю людей не ждать «красных» зон в своих регионах, а пойти и сделать прививку сейчас", - сказал Шмыгаль.

Напомним, что постепенный рост заболеваемости ковидом в Украине начался с середины июля, а новую вспышку наблюдатели признали в сентябре. В октябре Украина вышла в мировые лидеры по суточной смертности от COVID-19.

С 15 октября первый регион Украины - Херсонская область - вошел в "красную" зону адаптивного карантина. С 18 октября к нему присоединились еще четыре: Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.

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