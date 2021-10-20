Апелляционный суд отказал Медведчуку в иске до Шкиряка по защите чести и достоинства

В мае Оболонский суд признал недостоверными некоторые заявления Шкиряка в отношении лидера ОПЗЖ.

Апелляционный суд отказал Медведчуку в иске до Шкиряка по защите чести и достоинства
Фото: Макс Требухов

Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу экс-радника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка на решение Оболонского райсуда Киева, который обязал его опровергнуть свои слова в адрес нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Об этом Шкиряк сообщил в фейсбуке.

"Победа! Шкиряк выиграл апелляцию в путинского кума! Украина победила Мордор! Только что Киевский апелляционный суд удовлетворил мою апелляционную жалобу и отменил сомнительное решение Оболонского суда! Медведчуку полностью отказано в его иске ко мне! Справедливость есть", - написал он.

Шкиряк поблагодарил своим адвокатам, которые "предоставили неоспоримые аргументы нашей правоты".

Напомним, в мае Медведчук выиграл суд у центра оценивания по защите чести и достоинства. Оболонский суд признал недостоверной информацию, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию Медведчука, распространенную Шкиряком 28 января 2016 года на своей странице в Facebook следующего содержания: "... Он активный представитель государства-агрессора и рупор русских террористов в Минском процессе.., ... государственного изменника, адепта "русского мира" и агента роSSийских спецслужб в Украине... Медведчука! Этого засланного... нужно судить! "

Также суд признал недостоверной следующего содержания: "... Медведчук был завербован агентом КГБ СССР еще из своих студенческих лет".

Шкиряка обязали опровергнуть свои слова путем публикации на странице в Facebook резолютивной части этого решения дела в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу.

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