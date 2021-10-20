Мэр Киева Кличко впервые за год встретился с Зеленским

Киевский городской голова Виталий Кличко встретился с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сам Кличко сообщил "Зеркалу недели".

Встреча состоялась после того, как профильный комитет Верховной Рады поддержал проект закона о столице ко второму чтению.

Кличко уточнил, что они с Зеленским пересеклись еще 6 октября на официальных мероприятиях по чествованию жертв трагедии Бабьего Яра. Кличко сам подошел к президенту и предложил встретиться. Зеленский согласился, и Кличко вчера, 19 октября, посетил Офис президента.

"Мы действительно встретились. Впервые за последний год. Говорили долго о проблемах столицы", - сказал Кличко.

Он опроверг информацию о том, что во время разговора стороны затронули вопрос будущего принятия закона о столице, где будут разведены полномочия мэра и главы КГГА.

Однако, по информации "Зеркала недели", в то же время на Банковой присутствовал основной кандидат на пост префекта Киева , действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Подтвердить информацию о присутствии Чернышова именно на этой встрече у Виталия Кличко издание не смогло.

Издание предполагает, что Банковая и Кличко приступили к обсуждению будущего соглашения. Которое будет заключено уже на условиях самого Зеленского, а не Ермака или Тищенко. Поскольку после принятия законов о местных государственных администрациях (МГА) и столице президент официально получит своего человека - префекта будет назначать президент, который будет следить за ситуацией в столице.

Отметим, что еще в сентябре Виталий Кличко выступил против принятия закона о столице и разведения полномочий мэра и главы КГГА.

Напомним, профильный комитет парламента в среду, 20 октября, рассмотрел законопроект о Киеве во втором чтении. Документ, как известно, предусматривает разделение полномочий мэра и главы КГГА. Член комитета, нардеп "Слуги народа" Александр Качура считает, что у Кличко с новым законом властных полномочий не меньше: "У него будет столько власти, на которую его уполномочили люди. То есть он был избран городским головой, он будет мэром и будет выполнять свои полномочия . На двух стульях нельзя усидеть, это правильный подход. И у нас есть функция столицы и есть функция города. Кличко будет заниматься функцией города - коммунальными службами, парковками, канализацией, тем, чтобы у нас не застраивали наши скверы».

Как известно, глава КГГА имеет реальную исполнительную власть в Киеве , тогда как мэр занимается горсоветом и выполняет представительские функции.

Законопроект "О Киеве - столице Украины" был инициирован группой депутатов, включая нынешнего министра культуры Александра Ткаченко в сентябре 2019 года. Тогда же впервые встал вопрос смещения Кличко. Новый закон имеет целью разделить должности мэра и главы КГГА, а также создать новый исполнительный орган - Киевской магистрат.

Сейчас, согласно законодательству, возглавлять Киевскую городскую государственную администрацию может только человек, избранный столичным мэром. Это несколько раз было подтверждено и решениями Конституционного суда.