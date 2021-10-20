"УДАР" требует снять с рассмотрения законопроект №5600

«УДАР Виталия Кличко» требует снять с рассмотрения законопроект №5600, поскольку в нем до сих пор остаются нормы, которые бьют по малым и средним предпринимателям и обычным украинцам. Такое заявление обнародовано на сайте «УДАРа» накануне рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, которое должно состояться в Верховной Раде 21 октября.

«С момента регистрации власть манипулятивно формировала восприятие данного законопроекта как «антиолигархического». Вместо этого он станет удавкой для малого и среднего бизнеса и рядовых граждан. «УДАР Виталия Кличко» с момента обнародования этого законопроекта выступал против его одобрения в первоначальном виде. В результате борьбы и давления на власть удалось добиться, чтобы из текста законопроекта ко второму чтению исчезли некоторые скандальные нормы. Однако остались другие, которые бьют по малым и средним предпринимателям и обычным украинцам», - говорится в заявлении.

В «УДАРе» отмечают, что рассмотрение законопроекта по спецпроцедуре, в возрожденном «турборежиме», делает невозможным качественное и продуктивное рассмотрение поправок народных депутатов.

В связи с этим «УДАР Виталия Кличко» требует вообще снять с рассмотрения проект, который убивает украинский бизнес и средний класс. В партии призывают вернуться к широкому национальному обсуждению с привлечением профильных ассоциаций и наработать пакет решений, которые действительно улучшат условия ведения бизнеса в стране и будут стимулировать экономическое развитие.

«Государство и экономика станут сильными только тогда, когда сильными и самодостаточными будут граждане. Главная задача государства - создание условий для ведения честного бизнеса: установление равных налоговых правил, введение прозрачного администрирования налогов, завершение судебной реформы, чтобы предприниматели имели возможность защитить свой труд», - отмечают в «УДАРе Виталия Кличко».