Печерский суд заочно арестовал Азарова по подозрению в госизмене

Речь идет о деле по подготовке и подписанию "Харьковских соглашений".

Печерский районный суд удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований о заочном аресте бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова по подозрению в государственной измене. Речь идет о деле по подготовке и подписанию "Харьковских соглашений".

"Решением суда заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, подозреваемому в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц", - сообщает пресс-служба ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что содержание и условия соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РоSSийской Федерации на территории Украины были навязаны президентом РФ Дмитрием Медведевым тогдашнему премьер-министру Украины накануне подписания в Москве 21 апреля 2010 года.

"Полностью понимая последствия подписания настоящего Соглашения для Украины, бывший премьер-министр Украины сознательно обеспечил визирование и согласование проекта документа уполномоченными должностными лицами (министрами, руководителями правоохранительных органов и от имени Кабинета Министров Украины).Таким образом он способствовал реализации интересов РФ на всех стадиях согласования проекта Соглашения и его имплементации", - отмечают в ГБР.

Следователи ГБР получили оригиналы документов, свидетельствующих о целенаправленных действиях экс-премьера Николая Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности нашего государства. В дальнейшем такие действия способствовали оккупации Крыма РоSSийской Федерацией.

Установлено, что эти поступки осуществлялись по предварительному сговору группой лиц с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, которому также сообщено о подозрении в этом уголовном производстве и который объявлен в розыск.

В ГБР отмечают, что избрание Азарову заочной меры пресечения в виде содержания под стражей предоставит основания обращаться с запросами о предоставлении международно-правовой помощи в его экстрадиции, а также позволит инициировать вопрос об осуществлении специального досудебного расследования.

Там напоминают, что привлечение к уголовной ответственности за совершение государственной измены не имеет сроков давности. В январе 2021 года ГБР уже сообщило о подозрении в совершении государственной измены бывшему президенту Виктору Януковичу (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, 21 апреля 2010 года президенты Украины и РоSSии Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали так называемые "харьковские соглашения" о продлении на 25 лет базирования Черноморского флота в Крыму в обмен на предоставление Украине стодолларовой скидки на газ. Верховная Рада ратифицировала эти соглашения 27 апреля 2010-го. После оккупации Крыма Госдума РФ в одностороннем порядке разорвала эти соглашения.

11 марта 2021 года на заседании СНБО было принято решение проверить мотивацию депутатов, которые голосовали за "харьковские соглашения".

12 марта СБУ начала расследовать подписание "Харьковских соглашений".

16 марта в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации так называемых "Харьковских соглашений", были проведены обыски.

24 марта Азарову объявили подозрение в государственной измене.