В столице Сирии взорвали автобус с военными, погибли 14 человек

Это самый крупный теракт в Дамаске за последние несколько лет.

В столице Сирии Дамаске утром в среду неизвестные взорвали автобус с военнослужащими. Жертвами двух взрывов стали 14 человек.

Как сообщает Associated Press, это самый крупный теракт в Сирии за последние годы. По данным издания, взрывы вызвали бомбы, прикрепленные к кузову автобуса; одна из них упала во время движения, и ее обезвредили после первых двух взрывов. В то же время роSSийские медиа пишут о том, что автобус якобы наехал на мины.

Фото: SANA
Фото: SANA

Теракт произошел на загруженной дороге возле Президентского моста в Дамаске.

В сюжете сирийского государственного телевидения сообщили, что взрывы произошли около семи утра, когда взрослые шли на работу, а дети - в школу. Через час после теракта спасатели расчистили место происшествия и забрали сгоревший автобус.

Начальник полиции Дамаска назвал теракт "трусливым поступком" и попросил людей сообщать властям о любых подозрительных предметах.

Последний крупный теракт в Дамаске произошел в 2017 году, когда смертники напали на здание судебной администрации и ресторан, убив почти 60 человек. Тогда ответственность на себя взяла террористическая организация "Исламское государство".

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