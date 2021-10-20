Комитет Рады поддержал законопроект о столице ко второму чтению

В первом чтении документ принят 3 октября.

Комитет Рады поддержал законопроект о столице ко второму чтению
Фото: Киевская городская государственная администрация - КГГА

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал законопроект о столице ко второму чтению.

Об этом сообщил глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления народный депутат Виталий Безгин.

Напомним, что законопроект №2143-3 приняли в первом чтении 3 октября 2019 года.

Документом, в частности, предлагается восстановить районные советы в городе Киеве как представительные органы жителей районов Киева.

Предлагается также разделить полномочия и разделить должности Киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации.

Мэр Киева будет считаться главным должностным лицом территориальной общины Киева, он будет возглавлять новый исполнительный орган - Киевский магистрат и возглавлять Киевсовет.

Глава Киевской горадминистрации, который назначается президентом, а не избирается на выборах, будет осуществлять надзор за соблюдением законов органами местного самоуправления и имеет право приостанавливать их решения.

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