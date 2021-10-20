Рада сегодня не принимала бюджет в первом чтении, рассмотрение продолжат дальше, - Герасимов
Глава бюджетного комитета Юрий Аристов также сказал, что работу продолжат завтра.
Процесс принятия проекта государственного бюджета на 2022 год до сих пор не завершено. Пока за основу приняты основные предложения, сообщил корреспонденту LB.ua народный депутат Артур Герасимов ("Евросолидарнисть").
Герасимов пояснил, что в процедуре принятия государственного бюджета на следующий год есть три чтения, но третье возникает только тогда, когда есть проблемы в другом. Фактически оно является повторным вторым чтением.
"Готовит проект бюджета правительство, вносит его в парламент - они его внесли. После того начинается процесс первого чтения. Что такое процесс первого чтения? Это когда все народные депутаты подают свои поправки - бюджетные предложения - они объединяются, после того комитет что-то учитывает, что-то частично, что-то не учитывает. После того начинается процедура первого чтения. Она состоит из 2 голосований - за основу и в целом, за постановление о бюджетных выводах и резолюции. Как оно голосуется? Сначала это постановление за основу, и, как правило, сразу ставится и в целом. И тогда считается, что это постановление проголосовано в целом согласно ч.10 ст. 157, это поехало в Кабмин, и он уже работает. После Кабмина оно приезжает на 2 чтение, парламент разрабатывает в комитете и принимает", - пояснил депутат.
Сегодня, по словам Герасимова, Верховная Рада бюджет "приняла наполовину в первом чтении".
"Она приняла за основу предложения, но первое чтение еще в завершено. Ч. 10 ст. 157 гласит: "проект закона о государственном бюджете считается принятым в первом чтении, если в поддержку при голосовании в целом проекта постановления Верховной Рады выводов и предложений к государственному бюджету Украины на следующий год проголосовали более 100 народных депутатов от конституционного состава. Сегодня на самом деле, насколько я понял, была большая неожиданность. Потому что сегодня действительно собирались принять бюджет полностью в первом чтении. Для этого нужно было два голосования. Но вот мы сказали, что у нас не так много поправок, но они смысловые - по армии, по культуре, по субсидиям, по социалке, обеспечению закупки энергоносителей. Мы начали поднимать правки, это увидели другие фракции, захотели тоже, увидела сама "Слуга народа" то, что я понимаю, они хотят поднимать свои правки и предложения. А 1500 отклонено. Пока мы не пройдем все поправки, мы не можем в целом. Мы полностью в бюджетном процессе. Мы идем по поправкам, но бюджет не принят в первом чтении", - отметил он.
Глава бюджетного комитета Юрий Аристов в комментарии отметил, что предложенный Комитетом проект постановления принят за основу, и завтра работу над этим документом будет продолжено.
"Верховная Рада сегодня приняла за основу подготовленный Комитетом проект постановления относительно выводов и предложений к проекту закона о Государственном бюджете Украины на следующий год. После этого на голосование ставятся поправки, которые были вовремя представлены и включенные в таблицы, и на которых настаивают депутаты. Мы часть этих поправок голосовали сегодня, продолжим голосовать завтра. Я надеюсь, что законопроект завтра проголосуют в целом. Это означает, что Проект Закона принят в первом чтении", - заявил Аристов.
Между тем в сообщении пресс-службы парламента указано, что "принят за основу проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год (№6000)".