Украина хочет хранить в своих хранилищах страховой запас газа ЕС

"Укртрансгаз" надеется на поддержку Энергетического сообщества.

Украина хочет хранить в своих хранилищах страховой запас газа ЕС
Фото: utg.ua

Компания "Укртрансгаз", которая является оператором газохранилищ Украины, хочет предложить Евросоюзу свои услуги для хранения страхового запаса газа.

Об этом сообщил и.о. гендиректора "Укртрансгаза" Сергей Перелома на Украинском инвестиционном газовом конгрессе в среду, 20 октября.

"У Украины есть что предложить своим европейским партнерам. Бесспорно, для этого необходимо включить украинские ПХГ в перечень площадок, где такой страховой запас может храниться, и наладить инфраструктуру для беспрепятственной транспортировки газа между европейскими странами, в частности, между Украиной, Польшей и Венгрией. В этом вопросе рассчитываем прежде всего на поддержку европейских коллег, в частности, партнеров из Energy Community. Такое партнерство будет надежным и безусловно взаимовыгодным как для Украины, так и для стран ЕС", - цитирует Перелому пресс-служба компании.

Украина имеет самые крупные хранилища в Европе, их мощность достигает 31 млрд кубометров газа. Они используются не более чем на 60%, а остальные 40% выделены для хранения газа компаний-нерезидентов. Эти мощности могут быть использованы в том числе и для хранения страховых запасов газа стран ЕС.

Напомним, что сейчас в подземных хранилищах Украины находится около 18,7 млрд кубометров газа.

В этом году сезон закачки газа в хранилища закончился досрочно в связи с тем, что РоSSия перестала транспортировать газ в Венгрию через территорию Украины.

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