Украина хочет хранить в своих хранилищах страховой запас газа ЕС

Компания "Укртрансгаз", которая является оператором газохранилищ Украины, хочет предложить Евросоюзу свои услуги для хранения страхового запаса газа.

Об этом сообщил и.о. гендиректора "Укртрансгаза" Сергей Перелома на Украинском инвестиционном газовом конгрессе в среду, 20 октября.

"У Украины есть что предложить своим европейским партнерам. Бесспорно, для этого необходимо включить украинские ПХГ в перечень площадок, где такой страховой запас может храниться, и наладить инфраструктуру для беспрепятственной транспортировки газа между европейскими странами, в частности, между Украиной, Польшей и Венгрией. В этом вопросе рассчитываем прежде всего на поддержку европейских коллег, в частности, партнеров из Energy Community. Такое партнерство будет надежным и безусловно взаимовыгодным как для Украины, так и для стран ЕС ", - цитирует Перелому пресс-служба компании.

Украина имеет самые крупные хранилища в Европе, их мощность достигает 31 млрд кубометров газа. Они используются не более чем на 60%, а остальные 40% выделены для хранения газа компаний-нерезидентов. Эти мощности могут быть использованы в том числе и для хранения страховых запасов газа стран ЕС .

Напомним, что сейчас в подземных хранилищах Украины находится около 18,7 млрд кубометров газа.

В этом году сезон закачки газа в хранилища закончился досрочно в связи с тем, что РоSSия перестала транспортировать газ в Венгрию через территорию Украины.