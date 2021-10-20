"Слуга народа" провела заседание с министром финансов по бюджету на 2022 год

Обсуждать поправки в бюджет будут с привлечением заместителей руководителей фракций.

Обсуждение поправок к проекту бюджета на 2022 год между парламентом и Кабинетом министров будет проходить с привлечением 15 заместителей руководителей фракций.

Об этом по результатам совещания с министром финансов Сергеем Марченко журналистам сообщил народный депутат от "Слуги народа", глава подкомитета по вопросам рентных платежей, экологического налога и налогообложения АПК Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Устенко.

"Главное, что обсуждали - обсуждали бюджетные поправки. Действительно, их много, много от нашей фракции. Правильно сказал министр, что если все пожелания, которые хотят народные депутаты или в округе, или где-то, где они занимаются какой-то территорией, если все там пожелания воплощать в жизнь, то не хватит ни того, ни двух бюджетов - это будет около 85 трлн гривен", - отметил он.

15 заместителей фракций получат сформирован перечень основных поправок.

"У каждого зама фракции, подгруппы из 15 человек, каждый народный депутат подает свою правку, и коллективно решают, какие будут основные, которые важнейшие - или увеличение заработной платы для полицейских, увеличение заработных плат для военных или выплат - такое главное, чтобы мы сейчас не погрязли в длинном-длинном процессе правок", - отметил он.

Устенко заявил, что пока неизвестно, на каком количестве поправок народные депутаты всех фракций будут настаивать.

Напомним, что на заседании 20 октября Верховная Рада приняла комитетские предложения к проекту бюджета на 2022 год. Полностью принять бюджет должны в ноябре.

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