Украина вышла на четвертое место в мире и третье в Европе по суточной смертности от COVID-19

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений - США, Индия, Бразилия, Великобритания и РоSSия.

Украина вышла на четвертое место в мире и третье в Европе по суточной смертности от COVID-19
Фото: terminovo.te.ua

По состоянию на утро 20 октября в мире зарегистрировали 412 754 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 209 человек.

Об этом свидетельствуют данные на Worldometers, информирует "Цензор.НЕТ".

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 242 335 622 случая инфицирования, из них 412 754 - только за прошедшие сутки. От осложнений, вызванных вирусом, умерли 4 928 965 человек, из них 7 209 - за минувшие сутки.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений - США, Индия, Бразилия, Великобритания и РоSSия.

Украина - на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. В то же время, Украина занимает 6-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы - 4-е, по летальным исходам - 4-ю и 3-ю позицию соответственно.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине были зафиксированы 18 912 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Были госпитализированы за сутки 5 468 человек, 495 пациентов умерли. Выздоровели 7 605 человек.

94,2% украинцев, госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе, не были вакцинированы.

По прогнозам Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE), на этой неделе Украина побьет рекорд новых случаев COVID-19. В то же время главный санврач Игорь Кузин считает, что спад осенней волны может начаться в ноябре.

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