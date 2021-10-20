Шойгу анонсировал совместные роSSийско-белорусские учения "Щит Союза", которые "станут ключевым событием 2023 года"

Для продолжения сотрудничества в военной сфере стороны договорились разработать программу Союзного государства до 2026 года.

Шойгу анонсировал совместные роSSийско-белорусские учения "Щит Союза", которые "станут ключевым событием 2023 года"
Фото: function.mil.ru

РоSSийская Федерация и Республика Беларусь договорились о проведении в 2023 году военных учений "Щит Союза".

"РоSSийско-белорусские учения "Щит Союза" станут ключевым событием 2023 года", - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, слова которого цитирует агентство "Интерфакс".

По словам главы Минобороны РФ, на сегодняшней совместной коллегии военных ведомств двух стран были подведены и одобрены итоги совместной деятельности с 2019 по 2021 год, запланированы мероприятия по обеспечению военной безопасности до 2024 года, утвержден соответствующий план.

Также стороны договорились о продолжении сотрудничества в военной сфере. Для этого планируется разработать программу Союзного государства до 2026 года.

Обычно совместные роSSийско-белорусские учения проводятся раз в два года поочередно - на территории Беларуси они называются "Запад", в РоSSии - "Щит Союза".

Нынешние учения "Запад-2021" состоялись в сентябре. Министр иностранных дел Украины заявлял, что сценарии, которые отрабатываются на этих учениях, представляют собой очень серьезные риски, поэтому необходимо внимательно за ними следить.

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