Кабмин назначил Елену Бояркину исполняющей обязанности госсекретаря МВД

Конкурс на должность обещают провести позже.

Кабмин назначил Елену Бояркину исполняющей обязанности госсекретаря МВД
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров назначил Елену Бояркину исполняющей обязанности госсекретаря Министерства внутренних дел Украины.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

До этого Елена Бояркина занимала должность директора Департамента государственного имущества и ресурсов МВД.

"В дальнейшем будет проведен конкурс на занятие должности госсекретаря в соответствии с Порядком проведения конкурса на занятие должностей государственной службы, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2016 №246", - заверили в министерстве.

Должность государственного секретаря при каждом министерстве в Украине ввели пять лет назад. В отличие от министров, это государственные служащие. В их обязанности входит управление аппаратом министерства, разработка механизмов по реализации инициатив министра, обеспечение преемственности и институциональной памяти.

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