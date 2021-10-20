Кабмин назначил Елену Бояркину исполняющей обязанности госсекретаря МВД

Кабинет министров назначил Елену Бояркину исполняющей обязанности госсекретаря Министерства внутренних дел Украины.

Об этом сообщила пресс-служба МВД .

До этого Елена Бояркина занимала должность директора Департамента государственного имущества и ресурсов МВД .

"В дальнейшем будет проведен конкурс на занятие должности госсекретаря в соответствии с Порядком проведения конкурса на занятие должностей государственной службы, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2016 №246", - заверили в министерстве.

Должность государственного секретаря при каждом министерстве в Украине ввели пять лет назад. В отличие от министров, это государственные служащие. В их обязанности входит управление аппаратом министерства, разработка механизмов по реализации инициатив министра, обеспечение преемственности и институциональной памяти.