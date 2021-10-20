Верховная Рада одобрила проект бюджета-2022 в первом чтении

Верховная Рада приняла в первом чтении проект бюджета на 2022 год вместе с предложениями комитета. Депутаты также рассматривают предоставленные фракциями поправки. Поддержанные предложения направят в Кабмин.

Бюджетные выводы закрепляют ключевые параметры, которые должны быть обязательно учтены при доработке проекта Государственного бюджета Кабмином ко второму чтению, сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

За проект постановления проголосовали 264 депутата, из них 223 - "слуги народа", 2 - из "Батькивщины", 12 - из "За будущее", 16 - из "Довиры" и 11 внефракционных.

Глава профильного комитета Юрий Аристов отметил, что к законопроекту подали 3 284 предложения, но некоторые из них не соответствовали требованиям сбалансированности.

"По предварительной оценке, для учета поданных предложений необходимо 80 трлн гривен. Комитет предлагает учесть полностью или частично 1 501 предложение. В частности, поддержать относительно уточнения отдельных положений законопроекта нормам Бюджетного кодекса, увеличение предусмотренных расходов государственного бюджета на меры по борьбе с ковид-19 во время учебного процесса в учреждениях среднего образования, приобретение оборудования для столовых пищеблоков учреждений общего среднего образования, реализацию государственных инвестиционных проектов, определив расходы на уровне текущего года, реализацию общегосударственной программы "Питьевая вода Украины", обеспечение развития аэропортов", - перечислил он.

В качестве источника покрытия дополнительных расходов предлагается НДС с ввозимых товаров.

Комитет также предлагает правительству проработать повышение государственных соцстандартов в бюджете ко второму чтению.

"Комитет рекомендует принять за основу и в целом проект постановления 6000-П по выводам и предложениям к законопроекту (о бюджете - Ред.). Принятие такого решения позволит Кабинету министров подготовить законопроект ко второму чтению с учетом бюджетных выводов Верховной Рады. Таким образом, окончательное решение ключевых бюджетных вопросов на следующий год состоится после представления правительством в Верховную Раду доработанного ко второму чтению законопроекта", - подытожил Аристов.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что бюджет на 2022 год является реальным для выполнения и сбалансированным. Он впервые разрабатывался на основе Бюджетной декларации, и он учитывает стратегические направления развития государства.

По словам министра, расходы на программу образования увеличились на 17 млрд по сравнению с прошлым годом, а сфера преподавателей нуждается в реформировании, в том числе путем финансирования.

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан высказался по проекту бюджета более критично. Он отметил, что правительство впервые ввело бюджетную декларацию на 3 года, и этот бюджет должен формироваться в соответствии с ней, но сейчас расходы для отдельных распорядителей не соответствуют гараничным объемам. Также у палаты есть и другие замечания.

"Правительство прогнозирует рост ВВП на 3,8%. По нашей оценке, это несколько оптимистично. Динамика основных показателей этого года, тенденции на мировых рынках свидетельствуют о том, что такой рост может не произойти. Возрастает риск недопоступления средств", - отметил он.

Глава Счетной палаты также добавил, что прожиточный минимум реально вырастет лишь на 2%. Кроме того, палата нашла дополнительные резервы, не учтенные в законопроекте, всего на 33 млрд гривен.

Он также обратил внимание, что нужно увеличить расходы на субсидии, потому что в случае дальнейшего роста цен на газ возрастет количество получателей субсидий, а значит - и дополнительная потребность в средствах. Также отмечается, что нужно больше рассчитать расходов для Пенсионного фонда, поскольку он уже имеет займы.

Кроме того, есть риск несвоевременного привлечения займов, учтенных в бюджете.

"571 млрд грн заимствований полностью пойдут на погашение и обслуживание государственного долга. Это треть поступлений, но существует риск, что запланированные займы не удастся привлечь вовремя. Государственный долг должен вырасти до 3,1 трлн гривен. За год долг вырастет на 178 млрд или 4,3 тыс. грн на каждого гражданина. Фактически каждый украинец будет иметь 75 тысяч долга, а за его погашение каждый из нас заплатит 14 тысяч гривен", - отметил глава Счетной палаты.