Кулеба: Лавров плюет в лицо Франции и Германии

Министр призвал роSSийского коллегу выполнить обещания, которые давал Путин.

Кулеба: Лавров плюет в лицо Франции и Германии
Глава МИД Дмитрий Кулеба
Фото: Скриншот видео

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал РоSSию выполнить обещания, которые она давала Франции и Германии, и согласиться на встречу в "нормандском формате" на уровне министров.

Об этом он сказал на брифинге в среду, 20 октября, комментируя заявление главы МИД РоSSии Сергея Лаврова, который накануне назвал инициативы Украины по урегулированию роSSийско-украинского вооруженного конфликта "потоком сознания".

"Владимир Путин в последнем разговоре с президентом Франции и канцлером Германии пообещал им встречу министров нормандского формата. Французский министр готов, немецкий министр готов, я тоже готов. Мы настроены конструктивно, а Сергей Лавров, к сожалению, показывает, что он настроен не на конструктивный разговор министров, а на соревнования с собственной спикером в словесной эквилибристике. Поэтому слова Лаврова - просто плевок в лицо Франции и Германии. Лидеры четко договорились, что должна произойти министерская встреча для подготовки к саммиту. В то же время мы еще не получили сигналов от РоSSии до ее проведения. Последнее заявление Сергея Лаврова подрывает процесс мирного урегулирования и идет вразрез с договоренностями лидеров государств нормандского формата", - сказал Кулеба.

Напомним, что 11 октября канцлер Германии и президент Франции поочередно провели переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. По результатам этих переговоров было принято решение интенсифицировать работу по линии "нормандской четверки" и организовать встречу министров иностранных дел.

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