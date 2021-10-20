СНБО опубликовал глоссарий для СМИ по противодействию роSSийской пропаганде

Глоссарий содержит перечень названий, терминов и словосочетаний, рекомендованных для использования.

Совет национальной безопасности и обороны опубликовал глоссарий терминов и понятий, связанных с оккупацией украинских территорий Россией .

С полным перечнем терминов можно ознакомиться на сайте СНБО.

"Реализация РоSSийской Федерацией агрессивных внешнеполитических целей, направленных против Украины, имеет системный и комплексный характер, в частности в информационной сфере. З целью деструктивного информационного воздействия, манипуляций общественным мнением роSSийские спецслужбы инфильтрируют в украинское и мировое информационное пространство названия, термины и словосочетания, с помощью которых пытаются легитимизировать псевдогосударственные образования на Востоке Украины, попытку аннексии Крыма, продвигать роSSийские пропагандистские стратегии", - говорится в сообщении.

Глоссарий СНБО содержит перечень названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендованы для использования органами государственной власти и местного самоуправления, дипломатическими представительствами Украины, средствами массовой информации, и общественными организациями.

В частности, предлагается вместо термина "аннексированные территории" использовать "временно оккупированные территории", "украино-роSSийский конфликт" называть "роSSийско-украинским конфликтом" или "вооруженной агрессией РоSSии против Украины".

"Блокаду Крыма" рекомендуется называть "временным прекращением товарооборота, электро- и водоснабжения", Керченский мост - "так называемым Крымским мостом", "ДНР/ЛНР" - ОРДЛО, государственные образования в оккупации - "оккупационными администрациями", "особый статус Донбасса" - "особым порядком местного самоуправления в ОРДЛО", "вынужденных переселенцев" - "внутренне перемещенными лицами".

В рекомендуемой терминологии также есть "Донбасс", хотя секретарь СНБО Алексей Данилов ранее называл его инструментом информационной войны.

Также отмечается, что правильно говорить "в Украине", а не "на", как говорят роSSийские пропагандисты. Также надо говорить "на Донбассе", а не "в".

Напомним, в мае президент Владимир Зеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации при СНБО.