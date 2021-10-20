РоSSия лишь на шестой день поинтересовалась судьбой задержанного в Луганской области "офицера" боевиков Косяка, - МИД

"Цинично использовали и забыли".

РоSSия лишь на шестой день поинтересовалась судьбой задержанного в Луганской области "офицера" боевиков Косяка, - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины удивлены, что МИД РоSSийской Федерации только на шестой день поинтересовался судьбой боевика Андрея Косяка, задержанного 13 октября около Золотого в Луганской области.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"Такой уровень запоздалой заботы ярко демонстрирует отношение РоSSии не только к гражданам других государств, которых она седьмой год подряд убивает и пытает, а в последнее время и лишает элементарной возможности получить помощь от коронавирусной болезни COVID-19, блокируя КПВВ между подконтрольными правительству Украины и временно оккупированными территориями нашей страны, но и к людям с роSSийскими паспортами", - отмечают в министерстве.

"Надеемся, что жители Донбасса, которым РФ незаконно навязала свое гражданство, наконец поймут: они не интересуют Москву, а обещанная им опека не имеет ничего общего с реальностью. РоSSию интересует только одно: выдать паспорт и отправить воевать. Цинично использовали и забыли", - добавил Николенко.

По его словам, Украина ожидает, что роSSийская сторона "с таким же рвением" будет выступать за соблюдение Консульской конвенции на территории РоSSии, прекратит систематически нарушать сроки информирования о задержании украинских граждан и предоставлять к ним беспрепятственный консульский доступ.

Николенко также отметил, что действия Косяка грубо нарушили Дополнительные меры по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, которые запрещают осуществлять наступательные, разведывательные и диверсионные операции.

Напомним, 13 октября украинские военные задержали гражданина РФ Андрея Косяка в районе КПВВ "Золотое". Боевик с повязкой "СЦКК" занимался разведкой вместо разминирования.

16 октября около 200 пророSSийских демонстрантов пикетировали штаб-квартиру ОБСЕ в оккупированном Донецке, требуя освобождения "офицера" боевиков. Поэтому ОБСЕ приостановила работу на территории оккупированных районов Донецкой области. На Луганщине миссия ОБСЕ продолжает свою работу.

19 октября суд в Луганской области арестовал Косяка. После этого МИД РоSSии заявил, что расценивает задержание Косяка как провокацию и призывает допустить к нему роSSийского консула.

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