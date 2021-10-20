Леся Забуранная: "В бюджете-2022 цена на газ для населения и коммунальных организаций будет фиксированной"

В местных бюджетах будет дополнительно оставаться 4% НДФЛ.

Дополнительные поступления от налогов для прохождения сложного отопительного сезона предлагается оставить в местных бюджетах. Об этом в кулуарах парламента заявила глава подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Леся Забуранная.

"На сегодняшний день остается около 60% от налога на доходы физических лиц на развитие местных бюджетов, 40 идет в государство. В соответствии с меморандумом, который был подписан, собственно, по инициативе президента, сегодня, понимая всю сложность, понимая рост цен и тарифов, мы дополнительно направляем 4% от НДФЛ, чтобы они оставались в местных бюджетах, и соответствующую долю акцизного налога для решения этого вопроса. При этом фиксируя цены на газ для населения и для учреждений коммунальных, государственных", - отметила она.

Меморандум между Кабинетом Министров, НАК "Нафтогаз Украины", Офисом Президента Украины, Всеукраинской ассоциацией органов местного самоуправления, Ассоциацией городов Украины и Палатой местных властей Конгресса местных и региональных властей был подписан в сентябре.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона не будут увеличиваться, "несмотря на любые рыночные изменения, колебания, давление других государств, несмотря на страшную цену более 1000 долларов за тысячу кубометров".

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