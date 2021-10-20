Разумков предложил Арахамии "очную ставку" на знание регламента Рады

"Мне кажется, что регламент я знаю достаточно неплохо, лучше, чем некоторые мои коллеги".

Разумков предложил Арахамии "очную ставку" на знание регламента Рады
Фото: facebook/Слуга Народу

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал слова главы фракции Давида Арахамии о том, что он не является членом фракции, а если таковым себя считает, то - "два года нарушает регламент".

Об этом Разумков рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент LB.ua.

"Очень хорошо, что Давид Георгиевич за два года стал большим знатоком регламента. Но хотелось бы услышать, откуда он это взял: это его собственная позиция или ему кто-то подсказал такую ерунду? Потому что хотелось бы все же оперировать не тем, что кому-то хочется, а оперировать фактами", - сказал он.

Разумков отметил, что согласно регламенту, голова Верховной Рады и его заместители не входят в состав ни одной депутатской фракции.

"Если посмотреть, то в регламенте написано, что голова Верховной Рады, его первый заместитель, и заместитель не входят в состав ни одной депутатской фракции. Нигде не написано, что надо написать заявление о выходе, чтобы принимала решения фракция. Это - императивная норма! Это - факт. Вы, когда попадаете на эту позицию (на должность спикера, вице спикера, - ред.), вы становитесь внефракционным. Если Давид Георгиевич мне покажет обратное - я могу с ним пообщаться. Можем сделать это как "очную ставку". Это будет интересно. Но мне кажется, что регламент я знаю достаточно неплохо, лучше, чем некоторые мои коллеги", - подчеркнул Разумков.

Напомним, 7 октября Рада проголосовала за отзыв спикера Разумкова. "Слуге народа" уже привычно помогли группы "За будущее", "Доверие", часть "Голоса", к которым присоединилась "Батькивщина", дав 20 голосов. Разумков заявлял, что история его отзыва с должности проходит с нарушением Регламента, поскольку процедура предусматривает предоставление депутатам отчета спикера и заключение Счетной палаты "не позднее чем за 2 дня" до рассмотрения вопроса в зале. Счетная палата направила документы вечером 6 октября, а отчет Разумкова депутаты получили только утром 7 октября - в сам день голосования.

Однако Разумков пообещал, что судиться будет, только если его попытаются лишить депутатского мандата. В "Слуге" же настаивали, что все делали по правилам. Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "Разумкова «ушли». Но он пообещал вернуться".

Разумков считает, что в настоящее время он является членом фракции "Слуга народа". Впрочем, депутат допускает, что его могут исключить из нее. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что фракция вряд ли примет Разумкова в свой состав после отзыва с должности спикера. Глава фракции "слуг" Арахамия также заявлял, что политсила будет определяться в отношении лишения Разумкова мандата народного депутата.

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