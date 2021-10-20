Ведущие ток-шоу на "UA: Первый" обвинили Офис президента в давлении

Журналистка Мирослава Барчук, ведущая общественно-политического ток-шоу "Обратный отсчет" на телеканале "UA: Первый", обвинила Офис президента в давлении. Это произошло после того, как благосклонный к действующей власти Сергей Лещенко опубликовал видеоблог с критикой шоу.

Барчук в ответ, не называя имени Лещенко, заявила о нападках со стороны "обслуживающего персонала Андрея Ермака".

"Я бы не учитывала это информационное киллерство от анонимных телеграм-каналов и бывших журналистов, если бы они не были симптомом гораздо более серьезной проблемы. Во-первых, Офис президента давно и жестко контролирует присутствие на эфирах народных депутатов от фракции «Слуга народа». Кандидаты на эфиры согласуются с контактным лицом Михаила Подоляка в ОП ... Во-вторых, в последнее время ОП выдвигает нашей редакции условия и ставит ультиматумы о присутствии «слуг народа» на эфирах", - написала Барчук в фейсбуке вечером 19 октября.

По словам журналистки, 11 октября из Офиса президента поступил ультиматум, чтобы в программе присутствовали двое "слуг" или не придет ни один. Через неделю появился другой ультиматум: двое "слуг" придут на эфир только при условии, если редакция откажет ранее приглашенному внефракционному депутату Гео Леросу.

Барчук напомнила, что в 2010 году "регионалка" Анна Герман так же "определяла гостей на каналах, потом ведущих этих каналов".

"Потом просто забирали лицензии у оппозиционных телеканалов, а потом произошла катастрофа. Поэтому я призываю коллег не поддаваться давлению и вслух говорить о случаях давления и шантажа. Также призываю народных депутатов от «Слуги народа» не участвовать в этом шантаже", - заявила Барчук .

Ее слова подтвердил другой ведущий программы Павел Казарин.

"«Бывший журналист», который теперь защищает власть от медиа, - это Сергей Лещенко. Сергей записал видео, в котором обвинил "Обратный отсчет" в том, что мы не позвали на эфир представителей монобольшинства. Сергей соврал. Мы звали «слуг», но они стали навязывать нам свой «стоп-лист». Мы сочли это давлением на редакцию, отказались играть по таким правилам и сказали об этом в самом начале программы. Зато Сергей отказываться не стал. Теперь он защищает Офис президента и правящую партию. Замечательная преданность. Пиховшек бы вами гордился", - написал Казарин в фейсбуке.

В своем блоге Лещенко заявил, что "Обратный отсчет" не соблюдает баланс мнений. "В студии не было ни одного представителя той силы, в адрес которой были все претензии. Не было ни представителя власти, ни слуг народа, никого не было", - возмущается он в видео, которое опубликовано на Youtube-канале Лещенко.

Напомним, что "UA: Первый" является государственным каналом и финансируется из бюджета.