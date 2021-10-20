Арест Саакашвили в Грузии: консилиум врачей рекомендовал госпитализировать политика

Консилиум врачей рекомендует в профилактических целях перевести третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в госпиталь в связи с состоянием его здоровья, сообщает "Грузия Online".

Накануне стало известно, что состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который продолжает голодовку в тюремной камере, ухудшается.

Как заявил журналистам перед встречей в Министерстве юстиции один из членов консилиума Зураб Пагава, консилиум рекомендует поместить Саакашвили в клинику для интенсивного наблюдения.

"Мы поставили вопрос о так называемой профилактической госпитализации, и сейчас его рассматривают. Все обсудили, дали рекомендацию. Это не срочная госпитализация, но, поскольку вероятность осложнений высока, чтобы застраховаться, мы рекомендовали его госпитализировать. Это не вопрос часов, но ожидается в ближайшее время", - сказал врач Зураб Пагава.

Напомним, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в Тбилиси в пятницу, 1 октября, после того, как он приехал на родину после восьмилетнего отсутствия.

Саакашвили возглавлял Грузию в 2004-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году он покинул страну. После этого против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к лишению свободы. Поэтому, приехав в Грузию, Саакашвили сразу попал за решетку.

Саакашвили объявил голодовку, поскольку считает задержание незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.

Адвокат политика Бека Басилая заявил, что прекращать голодовку Саакашвили не планирует.

Ранее врач с согласия Саакашвили обнародовал его диагноз - талассемия (заболевание крови), и отметил, что "ему категорически нельзя голодать".

Гражданская жена Михаила Саакашвили народный депутат Украины Лиза Ясько сообщала, что за 12 дней голодания в грузинской тюрьме политик похудел на 12 килограммов.