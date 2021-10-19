Порошенко требует привлечь международных экспертов к отбору судей КСУ

Партия «Европейская Солидарность» поддержала поправки в закон о НАБУ, так как считает, что участие авторитетных международных экспертов в конкурсной комиссии по избранию директора НАБУ станет дополнительной гарантией независимости этого института. Об этом в Facebook пишет лидер партии, пятый Президент Петр Порошенко.

Он отметил, что " ЕС " настаивает на принятии ее законопроекта по привлечению международных экспертов и к подбору судей Конституционного суда.

«Мы также требуем от Зеленского прекратить блокаду конкурса по избранию нового Специального антикоррупционного прокурора. Равно как и немедленно отдать команду своему монобольшинству дать ход законопроекту о ликвидации одиозного ОАСК - Окружного административного суда Киева , за что «Европейская Солидарность» так же готова проголосовать», - отмечает Порошенко.

«Еще весной Зеленский подал этот закон как неотложный и тут же дал команду «слугам» его не рассматривать. Нельзя так обманывать людей, потому что, как гласит народная мудрость: с ложью весь мир обойдешь, а назад не вернешься», - резюмирует Петр Порошенко.