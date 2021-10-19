Сотрудника СБУ осудили и лишили воинского звания из-за нападения на пограничников

Двое сотрудников СБУ в июле этого года напали на пограничный наряд, когда тот осуществлял охрану государственной границы вблизи одного из сел в Сумской области.

Сотрудник Службы безопасности Украины осужден и лишен воинского звания за нападение на погранотряд на Сумщине в июле этого года.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

По информации следствия, 18 июля 2021 года два офицера СБУ , лейтенант и подполковник, напали на пограничный наряд, когда тот осуществлял охрану государственной границы вблизи одного из сел в Сумской области. Двум пограничникам при этом были нанесены легкие телесные повреждения.

Подозреваемые завладели боеприпасами к служебному оружию пограничников, часть из которых впоследствии подбросили в местный отдел Госпогранслужбы. Служебное оружие пограничников злоумышленники оставили на месте преступления.

Отмечается, что задержанный лейтенант СБУ признал свою вину и раскаялся. С подозреваемым было заключено соглашение о признании виновности. 30 сентября материалы уголовного производства с договором и обвинительным актом направлены в суд.

11 октября Краснопольский районный суд Сумской области подтвердил законность заключенного соглашения с обвиняемым - старшим лейтенантом СБУ . Суд вынес приговор, которым утвердил заключенное соглашение и назначил согласованную сторонами меру наказания - 5 лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью 3 года, а также дополнительные наказания в виде лишения воинского звания «лейтенант» и лишения права занимать должности в правоохранительных органах Украины сроком на 3 года.

Относительно другого нападающего досудебное расследование завершено. В настоящее время продолжается выполнение требований ст. 290 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, в ночь на 18 июля на государственной границе с РФ в Сумской области злоумышленники напали на сотрудников Государственной пограничной службы. Нарушители завладели табельным оружием пограничников, которое, однако, впоследствии было возвращено.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко отметил, что состояние пострадавших пограничников удовлетворительное. В ГПСУ расценили атаку как попытку запугивания и отметили, что на пограничников, вероятно, напали из Украины.