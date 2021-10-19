РоSSия назвала "провокацией" задержание "офицера" боевиков Косяка

МИД РоSSии расценивает как провокацию задержание украинскими военными в Луганской области роSSийского боевика из террористической организации "ЛНР" и призывает допустить к нему роSSийского консула.

Об этом говорится в заявлении роSSийского ведомства.

Накануне украинская делегация в Трехсторонней контактной группе сообщила, что группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ. Один из боевиков, гражданин РФ Андрей Косяк был задержан.

"Расцениваем действия украинской стороны как вероломные и провокационные. Они подрывают процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе и идут вразрез с обязательствами Украины согласно двусторонней Консульской конвенции с Россией . На этом фоне заявления киевских представителей о приверженности мирному процессу и призывы к выполнению международных обязательств другими странами звучат ложно и лицемерно. Тот, кто не выполняет своих обязательств, теряет моральное право требовать их выполнения от других", - сообщили в роSSийском ведомстве.

В ведомстве призвали раскрыть местоположение боевика и обеспечить доступ к нему роSSийских консульских сотрудников. РоSSия также ожидает "принципиальной оценки инцидента со стороны ОБСЕ ".

"Рассчитываем, что ее Специальная мониторинговая миссия на Украине будет проявлять более активный, ответственный и беспристрастный подход, внимательно следить за ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе и добросовестно отражать ее в своих докладах, способствуя тем самым процессу урегулирования", - отметили в МИД РФ .

Напомним, 13 октября украинские военные задержали гражданина РФ Андрея Косяка в районе КПВВ "Золотое". Боевик с повязкой "СЦКК" занимался разведкой вместо разминирования.

16 октября около 200 пророSSийских демонстрантов пикетировали штаб-квартиру ОБСЕ в оккупированном Донецке, требуя освобождения "офицера" боевиков. Поэтому ОБСЕ приостановила работу на территории оккупированных районов Донецкой области.

На Луганщине миссия ОБСЕ продолжает свою работу.