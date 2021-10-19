В НАТО предупреждают, что РоSSия угрожает стабильности Грузии, Молдовы и Украины

Специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Хавьер Коломина заявил, что РоSSия своими действиями создает угрозу сохранению стабильности в регионе.

Об этом он сказал после встречи с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, передает “Интерфакс-Украина”.

"Грузия и НАТО обеспокоены политикой безопасности РоSSии. В этом регионе РоSSия часто использует угрозу применения силы и создает угрозу сохранению стабильности как в Грузии, так и в других странах региона, например, в Украине и Республике Молдова", - сказал Хавьер Коломина.

Напомним, вчера спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО - "это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов РоSSии".

"Это тот сценарий, который может заставить РоSSию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности", - подчеркнул Песков.

Накануне в министерстве обороны США заявили, что глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев подтвердит перспективы вступления Украины в НАТО.

Кроме того, стало известно о решении РоSSии закрыть представительство при НАТО.