Брат погибшего мэра Кривого Рога умер от отравления алкоголем, - полиция

Судебно-медицинская экспертиза показала, что брат погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрей умер в результате отравления алкоголем.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть криворожца наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, тело погибшего обнаружил знакомый, приехавший его навестить. Накануне пострадавший жаловался на проблемы со здоровьем.

Напомним, Андрея Павлова нашли мертвым в его собственной квартире 18 октября. Он был младшим братом мэра Кривого Рога Константина Павлова, которого нашли мертвым на пороге его дома 15 августа.

Вначале полиция рассматривала три версии гибели Константина Павлова - убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Впоследствии версию умышленного убийства или инсценирования убийства правоохранители отвергли и сообщили, что рассматриваются версии самоубийства или доведения до него.