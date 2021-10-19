95% госпитализированных с COVID-19 - это невакцинированные люди, - Ляшко

Министр заверил, что в Украине достаточно вакцины от коронавируса, как для проведения повторной прививки, так и для бустерной дозы.

95% госпитализированных с COVID-19 - это невакцинированные люди, - Ляшко
Фото: facebook/Віктор Ляшко

По информации Министерства здравоохранения, среди госпитализированных с коронавирусом в Украине 95% - это невакцинированные люди.

Об этом сегодня заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время открытия Центра массовой вакцинации в Запорожье, сообщает "Укринформ".

Министр также заверил, что в Украине достаточно вакцины от коронавируса, как для проведения повторной прививки, так и для бустерной дозы.

"О бустерной дозе. Будет принято решение, будет бустерная доза или повторный курс прививок, который будет предусматривать две дозы. Глобально решение не принято еще ВОЗ ... Вакцины предостаточно. Также есть потенциальные договоренности, на стадии оформления контрактов для того, чтобы в дальнейшем, в 2022 году, поставить вакцину, как для бустерной дозы, так и для повторной прививки", - сказал Ляшко.

Напомним, ранее МОЗ утвердил перечень организаций, сотрудники которых подлежат обязательной вакцинации. Чтобы привиться, у педагогогов и чиновников есть месяц. Иначе они будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

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