Зеленский встретился с министром обороны США

"Соединенные Штаты остаются для Украины главным партнером в сфере безопасности и обороны".

Зеленский встретился с министром обороны США
Володимир Зеленський та Ллойд Остін
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский встретился с министром обороны США Америки Ллойдом Остином, который находится в Киеве с рабочим визитом.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Хочу поблагодарить вас за то, что вы приехали, как мы и договаривались в США, с визитом в Украину. Спасибо и Президенту Байдену за постоянную поддержку Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности", - сказал Зеленский.

Собеседники уделили особое внимание вопросу дальнейшего углубления практического взаимодействия между Украиной и США в области безопасности и обороны в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время визита Зеленского в США.

"Соединенные Штаты остаются для Украины главным партнером в сфере безопасности и обороны", - подчеркнул Зеленский и выразил благодарность американской стороне за материально-техническую помощь, которую оказывают США для усиления возможностей Вооруженных Сил Украины.

Зеленский и Остин также обменялись мнениями относительно ситуации безопасности на востоке Украины, а также в регионе Черного и Азовского морей. Собеседники обсудили актуальные вопросы взаимодействия Украины с НАТО и дальнейшей поддержки со стороны США на пути реализации евроатлантических стремлений нашего государства.

Стороны также затронули вопрос энергетической безопасности Украины и Европы.

Напомним, 18 октября Украина получила от США вторую партию помощи для нужд ВСУ в размере 60 млн долларов. Это уже вторая партия от американских партнеров по результатам договоренностей, достигнутых во время недавнего визита Зеленского в США.

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