В Китае предлагают наказывать родителей за плохое поведение детей

Родители или опекуны могут получить выговор и будут обязаны пройти программу обучения семьи.

В Китае предлагают наказывать родителей за плохое поведение детей

В Китае предложили принять законопроект "О содействии семейному образованию", который позволит наказывать родителей, чьи дети демонстрируют плохое поведение или совершают преступления.

Об этом сообщает CNN.

Согласно законопроекту, если прокуроры обнаружат плохое или преступное поведение детей, то родители или опекуны могут получить выговор и будут обязаны пройти программу обучения семьи.

"Есть много причин, почему подростки ведут себя плохо. Основная - это отсутствие или ненадлежащее воспитание в семье", - подчеркнул представитель Комиссии по вопросам законодательства при Национальном съезде народов парламента Китая Цан Тивате.

Данный законопроект также призывает родителей выделять время своим детям для отдыха, игр и физических упражнений.

Напомним, в этом году в Китае начали массово вводить законы по контролю детского поведения. В августе Правительство ограничило доступ подростков к онлайн-играм. Поставщики онлайн-игр могут предлагать подросткам услуги только в течение одного часа с 20:00 до 21:00 по пятницам, субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни.

В мае 2021 года политбюро Коммунистической партии Китая решило пересмотреть политику "оптимизации рождаемости" и позволить семьям иметь троих детей. В Китае более трех десятилетий действовало правило "одна семья - один ребенок". Его ввели в 1979 году и отменили в 2015 году в связи с замедлением прироста населения.

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