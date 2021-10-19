Стефанчук созывает внеочередное заседание Совета по требованию Зеленского

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве 21 октября внеочередного пленарного заседания парламента по требованию президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщается в Telegram-канале Рады.

На повестке дня - 14 вопросов. В частности, президент предлагает рассмотреть законопроекты: "О ратификации меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом о конфиденциальности и обеспечении сохранности информации" (№0075), "Об энергетической эффективности" (№4507), "О внесении изменений в закон о комбинированном производстве тепловой и электрической энергии по развитию высокоэффективной когенерации»(№4527).

Внеочередное заседание в четверг начнется сразу после очередного, которое должно завершиться в 15:00.

Напомним, ранее глава фракции" Слуга народа "Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада отправит в отставку министра экологии Романа Абрамовского из-за коррупции экоинспекций на местах.