Верховная Рада приняла три законопроекта из пакета требований МВФ

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом три законопроекта, которые входили в пакет требований Международного валютного фонда.

Это проекты закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины" (5850), "О внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О публичных закупках" по закупке юридических услуг Национальным банком Украины" (5852) и "О внесении изменения в статью 33 Бюджетного кодекса Украины относительно уточнения информации, подаваемой Национальным банком Украины для составления Бюджетной декларации" (5853).

Законопроект 5850 повышает требования к руководству Национального банка Украины, уточняет полномочия и порядок правления НБУ и его наблюдательного совета, удаляет обязанность Нацбанка поддерживать экономическую политику правительства, если эта политика не направлена на обеспечение стабильности гривни.

"Целью Закона является совершенствование действующих положений Закона о НБУ и приведение их в соответствие с лучшей мировой практикой. Ряд предлагаемых изменений направлен на нормирование отдельных вопросов в деятельности Национального банка, которые возникают при осуществлении им своих функций и требуют урегулирования для обеспечения надлежащего выполнения Национальным банком законодательно определенных полномочий", - сообщили в пресс-службе парламента.

Законопроект 5853 меняет Бюджетный кодекс и обязывает Нацбанк до 1 марта каждого года давать прогноз части прибыли к распределению, что будет подлежать перечислению в государственный бюджет.

Проект закона 5852 предоставляет Национальному банку права осуществлять закупку юридических услуг для представительства его интересов в органах власти иностранных государств, а также тех, которые связаны с защитой его прав и интересов при урегулировании споров, рассмотрении в заграничных юрисдикционных органах дел, участником которых является Национальный банк.