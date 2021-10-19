Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

Пока найдена только одна, однако в Японии и Южной Корее считают, что были запущены две БРПЛ.

Северная Корея выпустила в сторону Японского моря по меньшей мере одну баллистическую ракету. Япония и Южная Корея склоняются к мнению, что запущены были именно две. Запуск, согласно анализу, произошел близ северокорейского порта Синпо, который расположен в восточной части и омывается Японским морем, пишет Associated Press.

В этом порту КНДР хранит подводные лодки и оборудование для стрельб ракетами, пишет Reuters. Береговая охрана Японии выдала судам рекомендации по безопасности в море, но где приземлилась ракета - пока неизвестно.

Карта запуска
Фото: International News
Карта запуска

"Некоторое время назад Северная Корея запустила две баллистические ракеты. Вызывает глубокое сожаление тот факт, что Северная Корея последовательно запускает ракеты с прошлого месяца", - цитирует японского премьер-министра Фумио Кисида "Интерфакс-Украина".

Какую именно баллистическую ракету запустила КНДР - японские и южнокорейские военные не говорят, но предполагают, что речь идет о БРПЛ - баллистической ракете подводной лодки. Эксперты считают, что ракету выпустили с подводной лодки. Профессор Университета северокорейских исследований в Сеуле, Ким Дон Юб, предполагает, что выпустили или давно известный вид ракет с модернизированной подводной лодки, или новый тип с подводной пусковой платформы.

Напомним, что в конце сентября КНДР дважды за неделю провела испытания ракет. КНДР заявляла, что ее испытания оружия направлены на повышение ее обороноспособности, как в других странах, и обвинила США и Южную Корею в "двойных стандартах" и "враждебной политике". Впрочем, лидер КНДР Ким Чен Ын все же сообщил, что готов в октябре восстановить горячие телефонные линии связи с Южной Кореей. Долгое время в КНДР на звонки Южной Кореи не отвечали, пока не восстановили связь 4 октября.

Напряженность в отношениях между двумя корейскими государствами заметно усилилась после провала саммита между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом в феврале 2019 года. С тех пор переговоры между США и Северной Кореей о сворачивании атомной программы КНДР зашли в тупик.

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