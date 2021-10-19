ЕС планирует исключить Украину из списка стран "зеленой зоны", - СМИ

Всплеск количества случаев в последнее время означает, что страна больше не будет оставаться в перечне.

Европейский союз намерен на этой неделе исключить Украину из списка стран "зеленой" карантинной зоны, гражданам которых можно путешествовать в страны ЕС без ковидних ограничений.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Позже на этой неделе Украину планируют изъять из рекомендованного Европейским Союзом списка путешествующих относительно безопасного путешествия COVID -19 в третью страну. Она была добавлена (в список - ред.) в середине июля, но всплеск количества случаев в последнее время означает, что страна больше не будет оставаться в перечне", - написал он в Twitter .

#Ukraine is set to be removed from the EU's recommended safe third country #COVID19 travel list later this week. It was added in mid-July but a spike in recent cases means that the country won't make the list any longer — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 18, 2021

8 октября Европейский союз обновил список стран "зеленой" карантинной зоны, с которыми рекомендуется открыть границы. Из перечня не исключили ни одну из стран, однако к нему добавили Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, в начале года Евросоюз пересмотрел ограничения на въезд в Шенгенскую зону из третьих стран. Критерии для открытия границ стали более жесткими.