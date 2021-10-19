ЕС планирует исключить Украину из списка стран "зеленой зоны", - СМИ
Всплеск количества случаев в последнее время означает, что страна больше не будет оставаться в перечне.
Фото: president.gov.ua/
Европейский союз намерен на этой неделе исключить Украину из списка стран "зеленой" карантинной зоны, гражданам которых можно путешествовать в страны ЕС без ковидних ограничений.
Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.
"Позже на этой неделе Украину планируют изъять из рекомендованного Европейским Союзом списка путешествующих относительно безопасного путешествия COVID -19 в третью страну. Она была добавлена (в список - ред.) в середине июля, но всплеск количества случаев в последнее время означает, что страна больше не будет оставаться в перечне", - написал он в Twitter.
#Ukraine is set to be removed from the EU's recommended safe third country #COVID19 travel list later this week. It was added in mid-July but a spike in recent cases means that the country won't make the list any longer
8 октября Европейский союз обновил список стран "зеленой" карантинной зоны, с которыми рекомендуется открыть границы. Из перечня не исключили ни одну из стран, однако к нему добавили Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты.
Напомним, в начале года Евросоюз пересмотрел ограничения на въезд в Шенгенскую зону из третьих стран. Критерии для открытия границ стали более жесткими.
В феврале Совет ЕС обновил рекомендации по ограничению свободы передвижения в странах ЕС в условиях пандемии COVID-19. Согласно обновленной рекомендации, к существующим рекомендациям ("зеленого", "оранжевого", "красного" и "серого" уровня) добавляется новый цвет - "темно-красный".