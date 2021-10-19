"РоSSийская агрессия против Украины, которая длится уже восьмой год, заслуживает того, чтобы о ней знал весь мир".

В Украине создали Виртуальный музей роSSийской агрессии. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Telegtem-канале.

"РоSSийская агрессия против Украины, которая длится уже восьмой год, заслуживает того, чтобы о ней знал весь мир, чтобы о ней помнили наши дети и внуки. Это уже наша иногда скорбная, иногда победная история. Преступления РФ против Украины должны быть собраны, классифицированы. Им должна быть предоставлена соответствующая не только уголовная, но и историческая ответственность", - написал он.

Ткаченко сообщил, что сегодня Минкультуры представило Виртуальный музей роSSийской агрессии, который можно посетить по ссылке. Этот проект собирает и наглядно иллюстрирует факты нарушений Россией территориальной целостности Украины, а также подробно знакомит с 20 кейсами, связанными с оккупацией Крыма.

"Исчезновение и похищение людей, экологические, военные и другие преступления, которые совершала РФ , начиная с 2014 года. Документальные факты, вместе с фото- и видеодоказательствами и публикациями независимых медиа, устные свидетельства, личные и судебные дела - все это использовалось для отображения как можно полной, реальной картины. Нам нужно виртуально защищать себя, потому что война идет на разных фронтах, в том числе на фронте фальсификаций и фейков", - отметил Ткаченко.

Он также добавил, что экспозиция о преступлениях в Крыму - это только начало. Далее в планах - кейсы об оккупации Донбасса.

Напомним, РоSSия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года, в апреле того же года на востоке Украины начался вооруженный конфликт между поддерживаемыми Москвой пророSSийскими сепаратистами и вооруженными силами Украины, в результате которого, по данным ООН , погибли около 10 тысяч человек, из них более три тысячи - гражданские лица.