Минкультуры представило Виртуальный музей роSSийской агрессии

"РоSSийская агрессия против Украины, которая длится уже восьмой год, заслуживает того, чтобы о ней знал весь мир".

Минкультуры представило Виртуальный музей роSSийской агрессии
РоSSийские военные в Крыму
Фото: http://www.novayagazeta.ru

В Украине создали Виртуальный музей роSSийской агрессии. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Telegtem-канале.

"РоSSийская агрессия против Украины, которая длится уже восьмой год, заслуживает того, чтобы о ней знал весь мир, чтобы о ней помнили наши дети и внуки. Это уже наша иногда скорбная, иногда победная история. Преступления РФ против Украины должны быть собраны, классифицированы. Им должна быть предоставлена соответствующая не только уголовная, но и историческая ответственность", - написал он.

Ткаченко сообщил, что сегодня Минкультуры представило Виртуальный музей роSSийской агрессии, который можно посетить по ссылке. Этот проект собирает и наглядно иллюстрирует факты нарушений Россией территориальной целостности Украины, а также подробно знакомит с 20 кейсами, связанными с оккупацией Крыма.

"Исчезновение и похищение людей, экологические, военные и другие преступления, которые совершала РФ, начиная с 2014 года. Документальные факты, вместе с фото- и видеодоказательствами и публикациями независимых медиа, устные свидетельства, личные и судебные дела - все это использовалось для отображения как можно полной, реальной картины. Нам нужно виртуально защищать себя, потому что война идет на разных фронтах, в том числе на фронте фальсификаций и фейков", - отметил Ткаченко.

Он также добавил, что экспозиция о преступлениях в Крыму - это только начало. Далее в планах - кейсы об оккупации Донбасса.

Напомним, РоSSия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года, в апреле того же года на востоке Украины начался вооруженный конфликт между поддерживаемыми Москвой пророSSийскими сепаратистами и вооруженными силами Украины, в результате которого, по данным ООН, погибли около 10 тысяч человек, из них более три тысячи - гражданские лица.

В РоSSии оправдывают военную агрессию против Украины "защитой" русскоязычного населения. Этот вопрос часто поднимается в пропаганде на росТВ и в СМИ. Об этом также постоянно говорят роSSийские политики, в том числе президент РФ Владимир Путин. В РоSSии также постоянно подчеркивают, что украинцы и россияне - "братские народы".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
США осудили роSSийскую перепись населения в КрымуСША осудили роSSийскую перепись населения в Крыму
Министр обороны США на следующей неделе посетит УкраинуМинистр обороны США на следующей неделе посетит Украину
Правовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельностиПравовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельности
США с 8 ноября разрешат въезд всем вакцинированным иностранцам
На планшеты полицейских установили программы для считывания COVID сертификатовНа планшеты полицейских установили программы для считывания COVID сертификатов
Блок рекламы


Похожие новости
В роSSийской больнице избили 61-летнего политзаключенного - крымского татарина ГазиеваВ роSSийской больнице избили 61-летнего политзаключенного - крымского татарина Газиева
РоSSийской делегации ПАСЕ запретили свободное передвижение по Страсбургу из-за вакцинации "Спутником"РоSSийской делегации ПАСЕ запретили свободное передвижение по Страсбургу из-за вакцинации "Спутником"
МВФ подтвердил виртуальный визит миссии в Украину в сентябре, но дату не назвалМВФ подтвердил виртуальный визит миссии в Украину в сентябре, но дату не назвал
Минкультуры повторно внесло Моргенштерна в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасностиМинкультуры повторно внесло Моргенштерна в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности
Байден предан сотрудничеству с Украиной, сопротивлению роSSийской агрессии, - экс-посол США ТеффтБайден предан сотрудничеству с Украиной, сопротивлению роSSийской агрессии, - экс-посол США Теффт
Учения "Запад 2021": в ВСУ не фиксируют подготовку РФ к агрессии в отношении УкраиныУчения "Запад 2021": в ВСУ не фиксируют подготовку РФ к агрессии в отношении Украины
Участники Крымской платформы приняли декларацию с обязательством рассмотрения новых санкций в случае дальнейшей агрессии РоSSииУчастники Крымской платформы приняли декларацию с обязательством рассмотрения новых санкций в случае дальнейшей агрессии РоSSии
На Херсонщине разоблачили агента роSSийской военной разведкиНа Херсонщине разоблачили агента роSSийской военной разведки
В зоне отчуждения возобновят кафе "Припять" и создадут музейВ зоне отчуждения возобновят кафе "Припять" и создадут музей
Минкультуры объявит повторный конкурс на должность заместителя главы Государственной службы по этнополитике и свободе совестиМинкультуры объявит повторный конкурс на должность заместителя главы Государственной службы по этнополитике и свободе совести
Последние новости
Подгружаем последние новости