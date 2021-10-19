Епифаний: РоSSия не "мать" и даже не "мачеха" украинской церкви

"И почему они так бунтуют сейчас? Потому что они теряют эти исторические корни".

Епифаний: РоSSия не "мать" и даже не "мачеха" украинской церкви
Фото: facebook/Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний убежден, что попытки РоSSии уничтожить украинский народ обусловлены тем, что россияне теряют исторические корни.

Об этом предстоятель Православной церкви Украины рассказал в интервью DetectorUA.

"Мы хотим быть независимыми, мы хотим быть хозяевами в своем доме. Мы не хотим, чтобы этот так называемый старший брат задушил нас в своих любящих объятиях. Давайте будем дружить, но на равных правах", - отметил глава поместной украинской церкви.

Митрополит Епифаний подчеркнул: нет ни старшего, ни младшего.

"Есть, наоборот, "мать" - здесь, а вы - "дочка". Вы - не "мать", вы даже не "мачеха". Надо понимать. Вы все переняли, все забрали, все переписали, все сделали по-своему. А сейчас, когда мы воспроизводим эту объективную историю, вы противодействуете, вы пытаетесь уничтожить нас как украинский народ. Вы уничтожали нас в течение последнего столетия. Голодомором не уничтожили. Делали все, чтобы стереть нашу украинскую идентичность, но не получилось...", - сказал он.

Предстоятель ПЦУ заявил, что между колокольней Михайловского Златоверхого собора и Софией Киевской является "духовная ось украинского народа".

"Еще называют, что это первый киевский кремль, который тоже Москва переняла. Но все отсюда, корни - здесь. И почему они так бунтуют сейчас? Потому что они теряют эти исторические корни. Здесь был апостол Андрей Первозванный, здесь было крещение Руси. Сейчас они называют это "единственной купелью", но история здесь, корни здесь", - сказал митрополит Епифаний.

Напомним, ПЦУ была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года. Патриарх Варфоломей в 2019 году предоставил автокефалию Православной церкви Украины.

РПЦ считает ПЦУ неканонической.

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