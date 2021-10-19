ГБР заподозрило причастность Медведчука к импорту в Украину роSSийского дизеля по заниженным ценам

Следователи проверяют, были ли уплачены все таможенные платежи.

Государственное бюро расследований заявило, что проверяет информацию о поставках в Украину дизельного топлива из РФ по заниженным ценам структурами, приближенными к народному депутату Виктору Медведчуку.

На сайте ГБР сообщается, что в начале этого месяца в Украину зашли два танкера с дизелем, который может быть связан с Медведчуком.

"По документам, суда доставили в адрес украинского общества с ограниченной ответственностью, которое связывают с нардепом, нефтепродукты весом более 30 тысяч тонн каждое. Заявленная поставщиками цена была почти в два раза меньше рыночной. Это позволило дельцам минимизировать уплату обязательных таможенных платежей на миллионы гривен", - говорится в сообщении.

По информации профильного издания Enkorr, в начале октября в порт Николаева прибыли танкеры SW CAP Ferrat I и Zefirea с итальянским дизельным топливом. Оператором поставки был трейдер Coral Energy.

ГБР считает, что на самом деле дизель может иметь роSSийское происхождение.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) следователи ГБР совместно со специалистами Торгово-промышленной палаты и Гостаможслужбы осмотрели судна и отобрали образцы дизтоплива для исследования.

Напомним, что Coral Energy весной 2021 года должен был заменить Proton Energy Group S.A. в цепочке поставок продукции компании "Роснефть" в Украину. Швейцарскую Proton связывали с Медведчуком, хотя он отрицал эту связь.