ЕС удалит Украину из списка безопасных стран из-за всплеска коронавируса — СМИ

Европейский Союз на этой неделе удалит Украину из списка безопасных стран для чьих граждан государствам ЕС рекомендуется снимать ковидные ограничения на въезд. Об этом стало известно корреспонденту «Радио Собода» Рикарду Джозвяку из собственных источников, сообщает «Европейская правда».

Фото: censor.net

Список ЕС

«Украина позже на этой неделе будет исключена из списка безопасных третьих стран, из которых рекомендуется въезд в ЕС . Ее добавили в середине июля, но всплеск недавних случаев означает, что страна больше не будет входить в список», — написал Джозвяк.

Последний раз ЕС просматривал свой «зеленый список» 8 октября, и Украина осталась в нем — несмотря на то, что по формальным критериям уже не соответствовала нормам, установленным европейским законодательством о беспрепятственном въезде.

Сейчас в перечне третьих стран, откуда ЕС рекомендует позволить несущественные поездки, 16 стран, в том числе Украина.

Страны Европейского Союза как правило прислушиваются к рекомендации Совета Е С и вводят ограничения на въезд для жителей стран, которых нет в списке, и на туристические путешествия для них.

Ситуация в Украине

15?579 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 октября 2021 года. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Харьковской (1412), Днепропетровской (1203), Запорожской (1019) и Львовской (959) областях.