"Голос" предлагает маркировать рекламу, размещенную на средства налогоплательщиков

Текст должен занимать не менее 15 процентов общей площади, объема всей рекламы.

"Голос" предлагает маркировать рекламу, размещенную на средства налогоплательщиков
Фото: пресс-служба

Политическая партия «Голос» поддержала идею автора электронной петиции №22/123558-эп на официальном сайте президента, который предложил обязать власть на всех информационных материалах указывать фразу «за средства налогоплательщиков», и инициирует соответствующий законопроект. Об этом сообщила лидер партии Кира Рудык.

«Нет никаких государственных средств, есть средства налогоплательщиков». Эту золотую цитату великой британки Маргарет Тэтчер нужно постоянно напоминать и украинским чиновникам, и украинским гражданам. Потому что президент, Кабинет министров, облгосадминистрации, городские головы и местные советы работают не за свои деньги и тратят не свои деньги. Они тратят деньги людей дела, тех людей и компаний, которые годами добросовестно платят налоги. Дороги, школы, садики или стадионы, концерты и фестивали - все это делается не за деньги президента или его чиновников, это - деньги украинцев», - отметила Кира Рудык.

Именно поэтому лидер партии вместе с коллегами зарегистрировала законопроект об особенностях размещения информационных материалов об использовании бюджетных средств, который должен урегулировать этот вопрос системно, на законодательном уровне. Это будет хорошим напоминанием и чиновникам, и гражданам, строить школы, садики или дороги, обновлять инфраструктуру и парки - это то, в частности, ради чего граждане наняли политиков и чиновников на работу, уверена Кира Рудык.

По ее словам, обнародование властью на любом уровне информационных материалов о проектах, которые осуществляются за счет средств государственного или местных бюджетов должно сопровождаться текстовым сообщением следующего содержания: «Реализовано за средства налогоплательщиков» или «Реализуется за счет налогоплательщиков».

«Текст должен занимать не менее 15 процентов общей площади, объема всей рекламы. Цвет текста сообщения должен быть черным, а цвет фона - белым. Проектом также предлагается ввести аналогичные требования по освещению деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. Наконец, законопроект устанавливает запрет на распространение политической рекламы, содержащей информацию о программах и мероприятиях, осуществляемых за счет средств государственного бюджета или местных бюджетов, без текстового сообщения: «Реализовано за средства налогоплательщиков» или «Реализуется за счет налогоплательщиков», - пояснила лидер «Голоса».

Фракция призывает коллег в парламенте, и в первую очередь - из монобольшинства, поддержать этот законопроект. Ибо всякий нанятый украинским народом на работу, должен всегда помнить, ради кого и за какие деньги.

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