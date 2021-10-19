В филиале "Киевтеплоэнерго" прошли обыски, руководителю и подрядчику сообщено о подозрениях

Установлено завышение стоимости работ и неэффективное использование средств при ремонте аварийного участка теплосетей.

В филиале "Киевтеплоэнерго" прошли обыски, руководителю и подрядчику сообщено о подозрениях
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

На коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" состоялись обыски с вручением подозрений руководителю и подрядчику.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, между СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго" и частным предприятием заключен договор по капитальному ремонту аварийного участка тепловых сетей на ул. Антонова в Соломенском районе Киева.

Во время проверки КГГА и КП "Киевэкспертиза" установлено завышение стоимости выполненных работ и неэффективное использование средств путем завышения стоимости использованных материалов на сумму более 1,5 млн гривен.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

"По результатам следственных действий директору СП «Киевские тепловые сети» КП «Киевтеплоэнерго» сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность), бывшему директору подрядной организации - в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах и служебный подлог)", - сообщили в прокуратуре.

Директором СП "Киевские тепловые сети" является Василий Деревицкий. Название подрядчика не разглашается. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В прокуратуре также отметили, что обыски не отразились на работе коммунального предприятия - оно работает в обычном режиме.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Напомним, 5 октября городская прокуратура сообщила об обысках в служебных помещениях КП "Киевтеплоэнерго", ЧАО "Киевводоканал", КНП "Консультативно-диагностический центр" Святошинского района г. Киева, КП по содержанию зеленных насаждений Святошинского района столицы и подрядных организациях. Отмечалось, что следственные действия проводились по делу о хищении на сумму около 10 млн грн на закупки оборудования.

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