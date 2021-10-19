Нардепы изменили статус НАБУ из правоохранительного органа в орган исполнительной власти

В законе также указали, что директор Бюро назначается по результатам конкурса, объявленного правительством.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон Украины "О Национальном антикоррупционном бюро".

Документ приводит в соответствие с Конституцией закон о НАБУ и меняет статус Бюро. НАБУ становится центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и перестает быть государственным правоохранительным органом, сообщили в пресс-службе парламента.

В документ также приняли поправку, запрещающую Кабинету министров вмешиваться в деятельность НАБУ. Законопроект, кроме этого, определит особенности применения законодательства о госслужбе для независимости НАБУ.

Кроме того, устанавливается конкурсный отбор директора: правительство будет назначать (а также в определенных законом случаях увольнять) директора НАБУ по результатам конкурса, который будет проводить специальная комиссия.

Действующего директора НАБУ Артема Сытника назначал президент - в то время - Петр Порошенко. После этого Конституционный Суд признал неконституционным указ президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ. Суд пришел к выводу, что пятый президент Петр Порошенко, выдавая указ о назначении Сытника в 2015 году, превысил свои полномочия. Согласно решению КС, назначать и увольнять директора НАБУ должен Кабинет Министров.