Нардепы изменили статус НАБУ из правоохранительного органа в орган исполнительной власти

В законе также указали, что директор Бюро назначается по результатам конкурса, объявленного правительством.

Нардепы изменили статус НАБУ из правоохранительного органа в орган исполнительной власти
Фото: Lb.ua

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон Украины "О Национальном антикоррупционном бюро".

Документ приводит в соответствие с Конституцией закон о НАБУ и меняет статус Бюро. НАБУ становится центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и перестает быть государственным правоохранительным органом, сообщили в пресс-службе парламента.

В документ также приняли поправку, запрещающую Кабинету министров вмешиваться в деятельность НАБУ. Законопроект, кроме этого, определит особенности применения законодательства о госслужбе для независимости НАБУ.

Кроме того, устанавливается конкурсный отбор директора: правительство будет назначать (а также в определенных законом случаях увольнять) директора НАБУ по результатам конкурса, который будет проводить специальная комиссия.

Действующего директора НАБУ Артема Сытника назначал президент - в то время - Петр Порошенко. После этого Конституционный Суд признал неконституционным указ президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ. Суд пришел к выводу, что пятый президент Петр Порошенко, выдавая указ о назначении Сытника в 2015 году, превысил свои полномочия. Согласно решению КС, назначать и увольнять директора НАБУ должен Кабинет Министров.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
США осудили роSSийскую перепись населения в КрымуСША осудили роSSийскую перепись населения в Крыму
Министр обороны США на следующей неделе посетит УкраинуМинистр обороны США на следующей неделе посетит Украину
Правовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельностиПравовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельности
США с 8 ноября разрешат въезд всем вакцинированным иностранцам
На планшеты полицейских установили программы для считывания COVID сертификатовНа планшеты полицейских установили программы для считывания COVID сертификатов
Блок рекламы


Похожие новости
Нардепы разблокировали подписание закона об олигархахНардепы разблокировали подписание закона об олигархах
Тунис отменяет недельный карантин для организованных туристовТунис отменяет недельный карантин для организованных туристов
Мы не позволим власти пересечь "красные линии" - Порошенко на собрании ОО "Res_Publika. Братья по оружию "Мы не позволим власти пересечь "красные линии" - Порошенко на собрании ОО "Res_Publika. Братья по оружию "
РоSSия заблокировала предоставление ЕС статуса наблюдателя в Арктическом советеРоSSия заблокировала предоставление ЕС статуса наблюдателя в Арктическом совете
НАБУ закрыло дело о закупке COVID-вакцин по завышенным ценам во времена СтепановаНАБУ закрыло дело о закупке COVID-вакцин по завышенным ценам во времена Степанова
НАБУ вручило подозрение директору "Юго-Западной железной дороги"НАБУ вручило подозрение директору "Юго-Западной железной дороги"
Минздрав утвердил перечень организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинацииМинздрав утвердил перечень организаций, работники которых подлежат обязательной вакцинации
Кличко призвал ГБР не заниматься пиаром и не дискредитировать правоохранительный органКличко призвал ГБР не заниматься пиаром и не дискредитировать правоохранительный орган
НАБУ раскрыло детали нового уголовного дела ТрухановаНАБУ раскрыло детали нового уголовного дела Труханова
Венедиктова подписала подозрение Труханову по делу НАБУ о махинациях с землейВенедиктова подписала подозрение Труханову по делу НАБУ о махинациях с землей
Последние новости
Подгружаем последние новости