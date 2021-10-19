Буймистер исключили из фракции "Слуга народа"

Народного депутата Людмилу Буймистер исключили из состава фракции "Слуга народа". Она избиралась по мажоритарному округу, а не по партийному списку, поэтому не потеряет мандат.

Об исключении депутата из президиума парламента зачитал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Вчера фракция "Слуга народа" на заседании приняла решение инициировать исключение из своего состава народного депутата Людмилы Буймистер.

Буймистер не голосовала за президентский законопроект о деолигархизацию в обоих чтениях и не поддерживала отзыв с должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Вопрос возможного исключения Буймистер из рядов "слуг" возник еще в июле, когда она не голосовали за антиолигархический законопроект в первом чтении. Тогда депутат сказала, что готова выйти из фракции по собственному желанию.

О том, что фракция может попрощаться с депутатами, которые не будут голосовать за законопроект об олигархах, в "Слуге народа" предупреждали еще до рассмотрения документа.