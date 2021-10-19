Буймистер исключили из фракции "Слуга народа"

Депутат не голосовала за антиолигархический закон.

Буймистер исключили из фракции "Слуга народа"
Буймистер
Фото: 5 канал

Народного депутата Людмилу Буймистер исключили из состава фракции "Слуга народа". Она избиралась по мажоритарному округу, а не по партийному списку, поэтому не потеряет мандат.

Об исключении депутата из президиума парламента зачитал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Вчера фракция "Слуга народа" на заседании приняла решение инициировать исключение из своего состава народного депутата Людмилы Буймистер.

Буймистер не голосовала за президентский законопроект о деолигархизацию в обоих чтениях и не поддерживала отзыв с должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Вопрос возможного исключения Буймистер из рядов "слуг" возник еще в июле, когда она не голосовали за антиолигархический законопроект в первом чтении. Тогда депутат сказала, что готова выйти из фракции по собственному желанию.

О том, что фракция может попрощаться с депутатами, которые не будут голосовать за законопроект об олигархах, в "Слуге народа" предупреждали еще до рассмотрения документа.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
США осудили роSSийскую перепись населения в КрымуСША осудили роSSийскую перепись населения в Крыму
Министр обороны США на следующей неделе посетит УкраинуМинистр обороны США на следующей неделе посетит Украину
Правовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельностиПравовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельности
США с 8 ноября разрешат въезд всем вакцинированным иностранцам
На планшеты полицейских установили программы для считывания COVID сертификатовНа планшеты полицейских установили программы для считывания COVID сертификатов
Блок рекламы


Похожие новости
Разумков считает себя членом фракции "Слуга народа", но допускает, что его исключатРазумков считает себя членом фракции "Слуга народа", но допускает, что его исключат
Мотовиловец заявил, что готов стать заместителем главы фракции "Слуга народа" вместо Корниенко
Андрей Мотовиловец может стать заместителем главы фракции "Слуга народа"Андрей Мотовиловец может стать заместителем главы фракции "Слуга народа"
"Слуга народа" решила инициировать исключение нардепа Буймистер из состава фракции"Слуга народа" решила инициировать исключение нардепа Буймистер из состава фракции
"Слуга народа" проведет заседание фракции по кадровым изменениям в Кабмине 18 октября, - Арахамия"Слуга народа" проведет заседание фракции по кадровым изменениям в Кабмине 18 октября, - Арахамия
"Слуга народа" Мокан, который голосовал против отставки Разумкова, готов к исключению из фракции"Слуга народа" Мокан, который голосовал против отставки Разумкова, готов к исключению из фракции
Две фракции дважды пытались отстранить Стефанчука от председательства на заседании Верховной Рады (обновлено)Две фракции дважды пытались отстранить Стефанчука от председательства на заседании Верховной Рады (обновлено)
Две фракции пытаются отстранить Стефанчука от председательства на заседании Верховной РадыДве фракции пытаются отстранить Стефанчука от председательства на заседании Верховной Рады
"Слуга народа" отказала Разумкову в заседании фракции"Слуга народа" отказала Разумкову в заседании фракции
"Слуга народа" соберет отдельное заседание фракции - по кадрам в Кабмине"Слуга народа" соберет отдельное заседание фракции - по кадрам в Кабмине
Последние новости
Подгружаем последние новости