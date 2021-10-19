Латвия вводит локдаун с 21 октября

Латвия с 21 октября вводит строгие ограничения в связи с быстрым распространением коронавируса. Локдаун продлится 4 недели - до 15 ноября.

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

Как сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш, такое решение было принято из-за низких темпов вакцинации в стране.

"Многим может показаться непонятным, почему у нас это есть, а в Дании и Ирландии по-другому. Причина в том, что процесс вакцинации не пошел должным образом", - сказал премьер.

На период локдауна все магазины, за исключением магазинов с товарами первой необходимости, не будут работать. Будут доступны только самые необходимые услуги. Также планируется ввести комендантский час с 20:00 до 5:00.

Школьные каникулы продлятся неделю, а после них все ученики, кроме 1-3 классов, будут учиться удаленно. При этом с 1 ноября только 1-3 классы восстановят полноценное обучение, а другие классы будут учиться удаленно до 15 ноября.

Решение об объявлении локдауна еще должно быть утверждено 19 октября на заседании правительства.

Латвия находится на первом месте в мире по росту заболеваемости коронавирусом. За последнюю неделю число новых случаев COVID-19 увеличилось на 49%.