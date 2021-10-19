С начала года на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, - пресс-служба ВСУ

Всего с 14 апреля 2014 года на территории Донецкой и Луганской областей погибли 2719 украинских военных.

С начала текущего года в ходе боевых действий на востоке Украины погибли 55 украинских военнослужащих.

Об этом сообщает “Радио Свобода” со ссылкой на управление по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины.

"С 1 января 2021 года по состоянию на 17 октября 2021 года (в ходе проведения боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей - ред.) погибло 55, получили ранения (травмы) 217 военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - говорится в письме прессслужбы ВСУ.

Отмечается, что, по официальным данным Вооруженных Сил, с 14 апреля 2014-го по состоянию на 17 октября 2021-го на территории Донецкой и Луганской областей погибли 2719 военных, получили ранения или травмы 10368 военнослужащих ВСУ.

Напомним, за прошедшие сутки, 17 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.