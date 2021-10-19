С начала года на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, - пресс-служба ВСУ

Всего с 14 апреля 2014 года на территории Донецкой и Луганской областей погибли 2719 украинских военных.

С начала года на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, - пресс-служба ВСУ
Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала текущего года в ходе боевых действий на востоке Украины погибли 55 украинских военнослужащих.

Об этом сообщает “Радио Свобода” со ссылкой на управление по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины.

"С 1 января 2021 года по состоянию на 17 октября 2021 года (в ходе проведения боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей - ред.) погибло 55, получили ранения (травмы) 217 военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - говорится в письме прессслужбы ВСУ.

Отмечается, что, по официальным данным Вооруженных Сил, с 14 апреля 2014-го по состоянию на 17 октября 2021-го на территории Донецкой и Луганской областей погибли 2719 военных, получили ранения или травмы 10368 военнослужащих ВСУ.

Напомним, за прошедшие сутки, 17 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
США осудили роSSийскую перепись населения в КрымуСША осудили роSSийскую перепись населения в Крыму
Министр обороны США на следующей неделе посетит УкраинуМинистр обороны США на следующей неделе посетит Украину
Правовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельностиПравовой комитет Европарламента одобрил иск против Еврокомиссии о бездеятельности
США с 8 ноября разрешат въезд всем вакцинированным иностранцам
На планшеты полицейских установили программы для считывания COVID сертификатовНа планшеты полицейских установили программы для считывания COVID сертификатов
Блок рекламы


Похожие новости
Судьба "кредита Януковича" может решиться до конца годаСудьба "кредита Януковича" может решиться до конца года
РоSSия начала войну в Украине и мешает ее закончить, - глава ПентагонаРоSSия начала войну в Украине и мешает ее закончить, - глава Пентагона
Венецианская комиссия обнародовала заключение по законопроекту о переходном периоде на Донбассе и в КрымуВенецианская комиссия обнародовала заключение по законопроекту о переходном периоде на Донбассе и в Крыму
Зеленский ожидает утверждения прокурора САП до конца годаЗеленский ожидает утверждения прокурора САП до конца года
МИД Украины возобновило контакты с ЮАР впервые за 23 годаМИД Украины возобновило контакты с ЮАР впервые за 23 года
МИД призвал РоSSию прекратить провокации против наблюдателей ОБСЕ на ДонбассеМИД призвал РоSSию прекратить провокации против наблюдателей ОБСЕ на Донбассе
США проведут испытания гиперзвуковых ракет наземного базирования в ближайшие полтора годаСША проведут испытания гиперзвуковых ракет наземного базирования в ближайшие полтора года
Экс-главу Центробанка Ирана приговорили к 10 годам заключенияЭкс-главу Центробанка Ирана приговорили к 10 годам заключения
Враг сегодня шесть раз нарушил режим прекращения огня на ДонбассеВраг сегодня шесть раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе
Управление военных представительств до конца года ликвидируют, - МинобороныУправление военных представительств до конца года ликвидируют, - Минобороны
Последние новости
Подгружаем последние новости