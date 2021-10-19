В Киеве мужчина с пистолетом устроил погром в приемной депутата горсовета

Полиция открыла дело по статье "хулиганство".

В Киеве мужчина ворвался в общественную приемную депутата Киевского городского совета и устроил там погром.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Спецназовцы, которые находились неподалеку от места происшествия, оперативно задержали мужчину. По факту хулиганства начато уголовное производство. Сейчас с задержанным общаются следователи и выясняют мотивы совершенного.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва отметил, что на месте помощник депутата рассказал об обстоятельствах происшествия.

"В помещение ворвался мужчина, разбил стекло во входной двери и зарисовал из баллончика таблички. Далее нарушитель спустился на нижний этаж, где находятся щиты электросети, и вырвал оттуда провода. Получив сообщение о происшествии, спецназовцы полка полиции особого назначения № 2, которые находились неподалеку, оперативно задержали 31-летнего уроженца Полтавщины и передали следственно-оперативной группе. Сейчас с ним общаются следователи и устанавливают мотивы совершенного", - рассказал он.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Во время поверхностного осмотра у мужчины обнаружили и изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет, и баллончик с краской.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В полиции не назвали имя депутата, однако, по данным источников "Интерфакс-Украина", речь идет о приемной депутата от "Слуги народа" Лилии Пашинной.

Напомним, в марте в Запорожье четверо неизвестных избили депутата облсовета.

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