КГГА заявила о давлении из-за намерения СНБО застроить высотками сквер

СНБО не оставляет намерений построить высотки на территории сквера возле метро «Сырец». Правоохранительные органы, действуя в интересах СНБО, продолжают давить на городские власти, устраивая обыски и допросы. Об этом сообщает сайт КГГА.

«Аппарат СНБО не оставляет попыток вернуть себе упорядоченный земельный участок в судебном порядке. В настоящее время судебная тяжба продолжается. В то же время правоохранительные органы, действуя в интересах СНБО, продолжают систематическое давление на городскую власть, устраивая обыски и допросы», - говорится в сообщении.

По информации КГГА, участок на ул. Щусева в 2009 году был передан Аппарату СНБО в пользование для строительства многоквартирных домов с паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры. Однако до 2019 года он не использовался по назначению и превратился в стихийную свалку.

«Жители Шевченковского района неоднократно обращались с просьбой о создании сквера вместо свалки и руин. Тем более, что изначально (до получения СНБО) земельный участок был определен как территория зеленых насаждений. Учитывая эти факты, КГГА прекратила право постоянного пользования участком. Городские власти привели территорию в порядок. Вывезен мусор, осуществлено благоустройство», - сообщают в КГГА.